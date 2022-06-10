Скандал в Онтарио – можно ли вывешивать радужный флаг ЛГБТ на мэрии города?

В онтарийском городе Киркленд Лейк ширится скандал, связанный с радужным флагом – символом ЛГБТ (движение против дискриминации сторонников однополой любви)

Так вывешиваем или не вывешиваем радужный флаг геев над госучреждениями? Дилемма, однако.

В городе Киркленд Лейк (Kirkland Lake), расположенном в провинции Онтарио, месяц июнь был объявлен “месяцем гордости” (термин, уже традиционно обозначающий проведение мероприятий, связанных с геями, их правами, борьбой против их дискриминации, унижения и т.д.).

Но мэрия города приняла решение отказать движению за права геев в вывешивании радужного флага у входа в государственные учреждения, начиная от мэрии и заканчивая районными управлениями образования, налоговой службой и другими муниципальными, провинциальными и федеральными службами.

Мэрия пояснила своё решение, сославшись за действующие законы, обговаривающие правила вывешивания флагов над такими учреждениями. Согласно провинциальному и федеральному законам, на зданиях общественного подчинения или перед ними можно вывешивать канадский флаг, флаг провинции, флаг соответствующего города (муниципалитета) и флаг страны (провинции, города), чья официальная делегация присутствует в этом городе (в этом случае чужой флаг вывешивается в знак уважения).

В июне же 2020 года местные городские депутаты проголосовали за вывешивание радужного флага во время проведения Недели Гордости, и флаг красовался в том и в следующем году. Но теперь депутаты отменили собственное решение двухлетней давности, признав, что оно противоречило существующему законодательству. Теперь ни один флаг, использование которого не оговорено Законом, не может быть вывешен ни на госучреждении, ни перед ним. Группы поддержки геев опротестовали решение и обратились с просьбой позволить вывесить свой флаг хотя бы под канадским флагом, на том же флагштоке. В этой просьбе им было отказано, так как Закон запрещает не только подменять канадский флаг иным, но и добавлять иной флаг на тот же флагшток ни над канадском флагом, ни под ним.

Представители муниципалитета разъяснили, что никто не запрещает геям ходить с собственным флагом по улицам, вывешивать его над собственными домами или над штаб-квартирами любой общественной организации, если та не против. Но ни на стенах госучреждений, ни перед входом в них не место флагу, использование которого не обговаривается в Законе.

Решение муниципалитета вызвало волну возмущения в соответствующих группах и движениях, дело дошло до депутатов федерального парламента, некоторые из которых указали на то, что никто не запрещает и не препятствует, например, вывешиванию флагов организаций, занимающуюся защитой детей или сбором средств на борьбу с тяжёлыми болезнями.

В настоящее время депутаты муниципального совета вновь вернулись к рассмотрению вопроса о радужном флаге. Скорее всего, будет принято компромиссное решение – перед входом в учреждения будет выставлен временный флагшток, на котором будет гордо развиваться радужный флаг. Кто будет оплачивать установку таких флагштоков, не сообщается.