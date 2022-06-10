600 украинских студентов примут участие в научных исследованиях в Канаде

Ожидается, что этим летом более 600 студентов из Украины поедут в Канаду в рамках исследовательской стажировки Globalink

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и генеральный директор Mitacs Джон Хепберн подписали новый меморандум о взаимопонимании, чтобы поддержать запуск научных стажировок для 600 украинских студентов. Это соглашение обновляет существующее партнёрство.

Ожидается, что этим летом более 600 студентов из Украины поедут в Канаду в рамках исследовательской стажировки Globalink. Соответствующий меморандум является частью дополнительных мер, принятых Mitacs для поддержки студентов и докторантов в Украине. К ним относятся шаги, предпринятые для облегчения их поездки в Канаду в рамках программы Accelerate International.

Шкарлет поблагодарил североамериканских партнёров за предложение расширить список украинских участников, приобщив туда не только представителей университетского сообщества, но и молодых учёных из украинских академий.

Mitacs — это некоммерческая национальная исследовательская организация, которая в партнёрстве с канадскими академическими кругами, частным бизнесом и правительством осуществляет исследовательские и учебные программы в областях, связанных с промышленными и социальными инновациями.

Украинский посол Юлия Ковалив поблагодарила Правительство Канады и Mitacs за поддержку Украины .

“Научные стажировки проходят в 60 университетах Канады. В мае-июне профессора канадских университетов подают свои научные проекты. Студенты избирают направления исследований и отправляют от 3-7 заявок на участие в проектах. После предварительного отбора Mitacs, где проверяют оценки, знание английского или французского языка, канадские профессора проводят скайп-интервью. Они определяют мотивацию участника, узнают о нем больше и затем принимают окончательное решение относительно участия студента”, – сказала координатор проекта Елена Скалянская во время официальной встречи финалистов первого отбора украинско-канадской программы стажировки “Mitacs Globalink Research Internship”.