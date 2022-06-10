Недвижимость : переменное количество сделок на рынке недвижимости Квебека

Снижение объема продаж было отмечено в категории недвижимости с небольшим доходом, где наблюдалось снижение на 19 % по сравнению с маем 2021 года.

Количество сделок на рынке недвижимости Квебека продолжает снижаться после рекордного числа в 2021 году. Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) зафиксировала снижение продаж в мае на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в столичном регионе Квебека. Это меньше, чем в масштабах провинции, где продажи за последний месяц снизились на 11% по сравнению с маем 2021 года. Снижение объема продаж было отмечено в категории недвижимости с небольшим доходом, где наблюдалось снижение на 19 % по сравнению с маем 2021 года. Тем не менее, продажи были стабильными в категориях односемейных домов и кондоминиумов.

Средняя цена проживания на одну семью в регионе Квебек за май составила 350 000 долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. Аналитики APCIQ утверждают, что, хотя недвижимость остается доступной в Квебеке, цены по-прежнему имеют тенденцию к росту. Таким образом, условия по-прежнему способствуют некоторому перегреву рынка, однако мы не видим избытка на нескольких рынках на юге провинции, говорит директор Службы анализа рынка APCIQ Чарльз Брант. Последний утверждает, что на рынке Квебека переоценка менее важна, что позволяет избежать резкого роста цен.

Несмотря на быстрый рост процентных ставок, Квебек остается безопасной и относительно доступной локацией для тех,кто хочет делать покупки более спокойно в условиях бурного рынка, добавляет Брант. Отметим, что в мае в столичном районе Квебека было совершено 872 продажи жилья. Данные, собранные APCIQ, взяты из Центральной провинциальной базы данных брокеров по недвижимости. Они составляют около 80 % сделок, совершаемых на рынке Квебека. Данные исключают некоторые продажи недвижимости, в том числе продажи через посреднические услуги по продаже недвижимости, такие как DuProprio.

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