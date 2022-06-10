Amazon предложила пользователям померить виртуальную обувь

Инструмент для покупок в дополненной реальности, который позволяет пользователям виртуально примерять обувь, которую они могут купить, выпустила компания Amazon

Инструмент для покупок в дополненной реальности, который позволяет пользователям виртуально примерять обувь, которую они могут купить, выпустила компания Amazon 9 июня, сообщает CNBC.

Функция, называемая Virtual Try-On for Shoes, доступна для пользователей iOS в США и Канаде в приложении Amazon shopping. Эта функция была добавлена к «тысячам стилей» от таких брендов, как New Balance, Adidas, Reebok и Puma, заявила пресс-служба Amazon.

Функция основана на существующих виртуальных торговых инструментах Amazon, многие из которых используют дополненную реальность, технологию, которая накладывает реальный мир на виртуальные объекты.

В 2017 году Amazon уже запустила «AR View», который позволяет пользователям визуализировать продукт у себя дома с помощью смартфона. Затем она представила еще один инструмент, называемый «Room Decorator», который позволяет пользователям размещать несколько виртуальных предметов в своем доме одновременно.

Amazon — не единственная компания, экспериментирующая с дополненной реальностью в интернет-магазинах. Мебельный гигант Ikea, а также Nike, L’Oreal и ритейлер быстрой моды Zara запустили аналогичные функции.