Опоясывающий лишай не позволил генсеку НАТО посетить ФРГ

Поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Германию была отменена в связи с заболеванием генсека опоясывающим лишаем

Поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Германию была отменена в связи с заболеванием генсека опоясывающим лишаем. Об этом 9 июня сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя альянса.

Сообщается, что у Столтенберга были также запланированы переговоры в очном формате в Румынии. В связи с болезнью генсека переговоры состоятся в дистанционном режиме.

Представитель альянса отметил, что заболевание Столтенберга могло быть вызвано последствиями COVID-19, который он перенес в мае.

Ранее канцелярия канцлера ФРГ Олафа Шольца распространила сообщение о предстоящем брифинге Столтенберга в 12:00. Генсек НАТО также планировал встретиться с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.

В правительстве ФРГ ранее сообщили, что Шольц и Столтенберг собирались обсудить предстоящий саммит НАТО в Мадриде, а также спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины в контексте ее влияния на евроатлантическую безопасность.