В Квебеке массово отменяются свадьбы – виной всему языковой закон

Правительство провинции даже собирается следить, на каком языке вы разговариваете на кухне.

Подчиняясь новому языковому закону, также известному как Билль 96, свадебные чиновники провинции с 1 июня начали выдавать свидетельства о браке исключительно на французском языке. Также только на французском выдаются копии актов о браках и гражданских союзах. Соответствующий приказ брачные чиновники Квебека получили в письме от директора департамента гражданского состояния Квебека в первый день лета.

В связи с этим многие пары были вынуждены перенести свои свадьбы в другие места. Они хотят, чтобы их сертификаты были на английском языке. Они называют это решение “эмоциональным, политическим, принципиальным”.

Больше всего от нововведения выиграл город Хоксбери, Онтарио, в час езды от Монреаля. Именно туда стали ездить жители Квебека, желающие получить свидетельство о браке на английском языке. Также немало “клиентов” досталось Оттаве.

Однако проблема еще шире, чем кажется. Монреаль уже давно является популярным местом для “свадебного туризма” у американцев. По мере восстановления после пандемии город начал возвращать и эту графу пополнения бюджета.

“Мы ближе чем Европа. Мы известны вкусной едой, отличными ди-джеями и потрясающей атмосферой вечеринок. Поэтому американцы выбирают нас. Люди делают из этого выходные”, – говорит организатор свадеб из Монреаля Элина Кудиш. Она признает, что 75% ее клиентов – жители Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона и Лос-Анджелеса.

Не теряя времени Государственный департамент США поспешил заявить, что для получения американской визы документы не на английском языке должны быть переведены с заверенным переводом.

Таким образом люди, которые женятся в Квебеке, а затем устраиваются на работу в США, и хотят, чтобы их супруги жили и работали с ними, должны будут делать заверенный перевод своего свидетельства о браке. Естественно, риск дополнительных расходов и трата времени на дополнительные бюрократические процедуры опускает Монреаль в рейтинге лучших городов для свадебного туризма.