Подписаться на рассылку
Новости Авторы Меган Хорхенсен Рецепты блюд из курятины с добавлением алкоголя!
chicken
А это просто куриные котлеты по-киевски. Тоже неплохо.

Рецепты блюд из курятины с добавлением алкоголя!

Megan Jorgensen Июн 12, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 95 Просмотров

Три кулинарных рецепта блюд из курятины, с добавлением в них алкоголя. И да, вкусно получается

Готовим дома. Блюда из курятины с вином, мадерой, хересом.

Курятина в водочном соусе

Изысканное блюдо. Но готовится очень просто.

Продукты для блюда:

  • Две столовых ложки добротного оливкового масла;
  • Чашка или немного больше сыра Pecorino romano (допускается замена на пармезан);
  • Четверть чашки пшеничной водки (любой, но если муж на кухне, – взор от чашки не отводить, а то потом удивляться будете, почему в блюде водки не ощущается);
  • Две чашки томатов в кусочках (да, консервированных, именно);
  • Одна грудка куриная;
  • Одна чашка манки;
  • Одна чашка порезанных артишоков или петрушки (пойдёт и другая душистая трава, но не слишком терпкая);
  • Немного сливочного масла (кусочек со столовую ложку);
  • Немного сметаны жирной (примерно ложка столовая);
  • Половина средней луковицы

Готовим курочку:

  1. Масло и сметану положили в кастрюльку. Поставили на средний огонь.
  2. Как только растопилось масло, аккуратно залили водку, забросали сыр. Перемешали. Убавили огонь до минимума. Пусть чуток покипит.
  3. В другой кастрюльке: залили оливковое масло. Как только закипело, добавили резаные артишоки, лук (резаный кусочками), соль. Подержали минуты 3 на среднем огне. Сняли и добавили в первую кастрюльку. Пусть стоит-настаивается.
  4. Курятину одновременно жарим на сковороде. Можно на сливочном масле, можно на растительном. Как только позолотела со всех сторон (кстати, посолить немного не забыли?), залили настоем и подержали на огне в кипящем виде до тех пор, пока не загустеет. Сняли и на стол.
  5. Полагается к такой курочке вино Shiraz – Шираз. Красный шираз лучше всего. Можно австралийский, можно французский. Grateful Palate или Barossa Valley – в самый раз (не бойтесь того, что там водка присутствует, а запиваете вином – в данном случае вкусу не мешает, наоборот).

Мондегили (цыплёнок в вине)

Довольно сытное блюдо. Цыплёнок, как правило, в итальянской кухне, готовится с выдумкой, с огоньком и с воодушевлением. Мы рецепт несколько упрощаем, конечно, потому как с итальянцами в приготовлении блюд итальянской кухни не нам тягаться, однако, если постараетесь, получится вкусно.

Готовим мондегили:

  • Отвариваем отдельно в подсоленной воде 300 граммов обычной курятины (бульон пригодится для других дел, очевидно)
  • Пропускаем мясо через мясорубку, и смешиваем с 50 граммами вымоченного в обычной воде белого хлеба
  • Добавляем в фарш одно яйцо, две столовые ложки тертого сыра (любого сорта), цедру одного лимона, мускатный орех (самую малость), мелко рубленую зелень петрушки, немного соли (по вкусу)
  • Добавляем полстакана доброго столового белого вина
  • Тщательно вымешиваем фарш и готовим шарики, которые панируем в сухариках и обжариваем в сливочном масле до готовности.
  • Вот и всё. Да, запиваем тоже белым вином. А как же! (В принципе, курятина заменяется на говядину, но и вино в таком случае меняется за красное).

Курятина с мадерой

Курочку готовить всегда очень просто. И очень сложно. Всё зависит от настроения. Поэтому – главное, настроиться на хорошее. Признаем, что курятина – далеко не самое дорогое мясо, поэтому гостей надо удивлять, дабы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые у плиты часы.

Продукты:

  • Две куриных ножки (они же грудки – всё равно, что)
  • Четверть чашки зелёного лука порезаного
  • Две дольки чесноку
  • Кинза – в меру, но и не щепотку травки, а так, скажем, столовую ложку, если порубить
  • Четыре столовых ложки оливкового масла (чем выше качество, тем курятина вкуснее)
  • Розмарин – для аромата
  • Чашка мадеры португальской. Любой вид, но должна быть настоящая мадера
  • Соус – любой, на вкус и желание позабавить гостей острым. Лучше вида три поставить на стол
  • Соль, перец, напитки, салаты – во желанию

Готовим курятину:

  • Кожицу не снимаем, но приподнимаем и засунули под неё половину общего количества травки, чеснока и лука. Натёраем.
    В сковороду заливаем две ложки масла.
  • Ставим сковороду на средний огонь и кладём в неё курочку.
  • Жарим мясо, переворачивая, пока не приготовится. Чтобы курочка не подгорела, можно в разгар процесса пламя убавить.
  • Солим в меру тоже в разгар процесса. Можно и поперчить.
  • В отдельной кастрюльке между тем нагреваем оставшееся масло, после чего засыпаем зелёный лук и чеснок и всё помешиваем-помешиваем…
  • Как только чеснок стал мягким, добавлаяем остаток трав.
  • Ещё через полминуты вливаем мадеру и продолжаем помешивать до тех пор, пока жидкость не испарится, оставив, примерно ложки две-три кипящей массы.
  • Огонь убавляем до минимума, выжидаем минуты три, огонь выключаем
  • Поливаем получившейся смесью курочку и подаём на стол с рыночной рассыпной картошкой.

Запиваем – да хоть квасом. Блюдо не жирное, на вино квас не действует.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal