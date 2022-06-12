Рецепты блюд из курятины с добавлением алкоголя!

Три кулинарных рецепта блюд из курятины, с добавлением в них алкоголя. И да, вкусно получается

Готовим дома. Блюда из курятины с вином, мадерой, хересом.

Курятина в водочном соусе

Изысканное блюдо. Но готовится очень просто.

Продукты для блюда:

Две столовых ложки добротного оливкового масла;

Чашка или немного больше сыра Pecorino romano (допускается замена на пармезан);

Четверть чашки пшеничной водки (любой, но если муж на кухне, – взор от чашки не отводить, а то потом удивляться будете, почему в блюде водки не ощущается);

Две чашки томатов в кусочках (да, консервированных, именно);

Одна грудка куриная;

Одна чашка манки;

Одна чашка порезанных артишоков или петрушки (пойдёт и другая душистая трава, но не слишком терпкая);

Немного сливочного масла (кусочек со столовую ложку);

Немного сметаны жирной (примерно ложка столовая);

Половина средней луковицы

Готовим курочку:

Масло и сметану положили в кастрюльку. Поставили на средний огонь. Как только растопилось масло, аккуратно залили водку, забросали сыр. Перемешали. Убавили огонь до минимума. Пусть чуток покипит. В другой кастрюльке: залили оливковое масло. Как только закипело, добавили резаные артишоки, лук (резаный кусочками), соль. Подержали минуты 3 на среднем огне. Сняли и добавили в первую кастрюльку. Пусть стоит-настаивается. Курятину одновременно жарим на сковороде. Можно на сливочном масле, можно на растительном. Как только позолотела со всех сторон (кстати, посолить немного не забыли?), залили настоем и подержали на огне в кипящем виде до тех пор, пока не загустеет. Сняли и на стол. Полагается к такой курочке вино Shiraz – Шираз. Красный шираз лучше всего. Можно австралийский, можно французский. Grateful Palate или Barossa Valley – в самый раз (не бойтесь того, что там водка присутствует, а запиваете вином – в данном случае вкусу не мешает, наоборот).

Мондегили (цыплёнок в вине)

Довольно сытное блюдо. Цыплёнок, как правило, в итальянской кухне, готовится с выдумкой, с огоньком и с воодушевлением. Мы рецепт несколько упрощаем, конечно, потому как с итальянцами в приготовлении блюд итальянской кухни не нам тягаться, однако, если постараетесь, получится вкусно.

Готовим мондегили:

Отвариваем отдельно в подсоленной воде 300 граммов обычной курятины (бульон пригодится для других дел, очевидно)

Пропускаем мясо через мясорубку, и смешиваем с 50 граммами вымоченного в обычной воде белого хлеба

Добавляем в фарш одно яйцо, две столовые ложки тертого сыра (любого сорта), цедру одного лимона, мускатный орех (самую малость), мелко рубленую зелень петрушки, немного соли (по вкусу)

Добавляем полстакана доброго столового белого вина

Тщательно вымешиваем фарш и готовим шарики, которые панируем в сухариках и обжариваем в сливочном масле до готовности.

Вот и всё. Да, запиваем тоже белым вином. А как же! (В принципе, курятина заменяется на говядину, но и вино в таком случае меняется за красное).

Курятина с мадерой

Курочку готовить всегда очень просто. И очень сложно. Всё зависит от настроения. Поэтому – главное, настроиться на хорошее. Признаем, что курятина – далеко не самое дорогое мясо, поэтому гостей надо удивлять, дабы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые у плиты часы.

Продукты:

Две куриных ножки (они же грудки – всё равно, что)

Четверть чашки зелёного лука порезаного

Две дольки чесноку

Кинза – в меру, но и не щепотку травки, а так, скажем, столовую ложку, если порубить

Четыре столовых ложки оливкового масла (чем выше качество, тем курятина вкуснее)

Розмарин – для аромата

Чашка мадеры португальской. Любой вид, но должна быть настоящая мадера

Соус – любой, на вкус и желание позабавить гостей острым. Лучше вида три поставить на стол

Соль, перец, напитки, салаты – во желанию

Готовим курятину:

Кожицу не снимаем, но приподнимаем и засунули под неё половину общего количества травки, чеснока и лука. Натёраем.

В сковороду заливаем две ложки масла.

В сковороду заливаем две ложки масла. Ставим сковороду на средний огонь и кладём в неё курочку.

Жарим мясо, переворачивая, пока не приготовится. Чтобы курочка не подгорела, можно в разгар процесса пламя убавить.

Солим в меру тоже в разгар процесса. Можно и поперчить.

В отдельной кастрюльке между тем нагреваем оставшееся масло, после чего засыпаем зелёный лук и чеснок и всё помешиваем-помешиваем…

Как только чеснок стал мягким, добавлаяем остаток трав.

Ещё через полминуты вливаем мадеру и продолжаем помешивать до тех пор, пока жидкость не испарится, оставив, примерно ложки две-три кипящей массы.

Огонь убавляем до минимума, выжидаем минуты три, огонь выключаем

Поливаем получившейся смесью курочку и подаём на стол с рыночной рассыпной картошкой.

Запиваем – да хоть квасом. Блюдо не жирное, на вино квас не действует.