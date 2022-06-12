Рецепты блюд из курятины с добавлением алкоголя!

Три кулинарных рецепта блюд из курятины, с добавлением в них алкоголя. И да, вкусно получается
Курятина в водочном соусе
Изысканное блюдо. Но готовится очень просто.
Продукты для блюда:
- Две столовых ложки добротного оливкового масла;
- Чашка или немного больше сыра Pecorino romano (допускается замена на пармезан);
- Четверть чашки пшеничной водки (любой, но если муж на кухне, – взор от чашки не отводить, а то потом удивляться будете, почему в блюде водки не ощущается);
- Две чашки томатов в кусочках (да, консервированных, именно);
- Одна грудка куриная;
- Одна чашка манки;
- Одна чашка порезанных артишоков или петрушки (пойдёт и другая душистая трава, но не слишком терпкая);
- Немного сливочного масла (кусочек со столовую ложку);
- Немного сметаны жирной (примерно ложка столовая);
- Половина средней луковицы
Готовим курочку:
- Масло и сметану положили в кастрюльку. Поставили на средний огонь.
- Как только растопилось масло, аккуратно залили водку, забросали сыр. Перемешали. Убавили огонь до минимума. Пусть чуток покипит.
- В другой кастрюльке: залили оливковое масло. Как только закипело, добавили резаные артишоки, лук (резаный кусочками), соль. Подержали минуты 3 на среднем огне. Сняли и добавили в первую кастрюльку. Пусть стоит-настаивается.
- Курятину одновременно жарим на сковороде. Можно на сливочном масле, можно на растительном. Как только позолотела со всех сторон (кстати, посолить немного не забыли?), залили настоем и подержали на огне в кипящем виде до тех пор, пока не загустеет. Сняли и на стол.
- Полагается к такой курочке вино Shiraz – Шираз. Красный шираз лучше всего. Можно австралийский, можно французский. Grateful Palate или Barossa Valley – в самый раз (не бойтесь того, что там водка присутствует, а запиваете вином – в данном случае вкусу не мешает, наоборот).
Мондегили (цыплёнок в вине)
Довольно сытное блюдо. Цыплёнок, как правило, в итальянской кухне, готовится с выдумкой, с огоньком и с воодушевлением. Мы рецепт несколько упрощаем, конечно, потому как с итальянцами в приготовлении блюд итальянской кухни не нам тягаться, однако, если постараетесь, получится вкусно.
Готовим мондегили:
- Отвариваем отдельно в подсоленной воде 300 граммов обычной курятины (бульон пригодится для других дел, очевидно)
- Пропускаем мясо через мясорубку, и смешиваем с 50 граммами вымоченного в обычной воде белого хлеба
- Добавляем в фарш одно яйцо, две столовые ложки тертого сыра (любого сорта), цедру одного лимона, мускатный орех (самую малость), мелко рубленую зелень петрушки, немного соли (по вкусу)
- Добавляем полстакана доброго столового белого вина
- Тщательно вымешиваем фарш и готовим шарики, которые панируем в сухариках и обжариваем в сливочном масле до готовности.
- Вот и всё. Да, запиваем тоже белым вином. А как же! (В принципе, курятина заменяется на говядину, но и вино в таком случае меняется за красное).
Курятина с мадерой
Курочку готовить всегда очень просто. И очень сложно. Всё зависит от настроения. Поэтому – главное, настроиться на хорошее. Признаем, что курятина – далеко не самое дорогое мясо, поэтому гостей надо удивлять, дабы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые у плиты часы.
Продукты:
- Две куриных ножки (они же грудки – всё равно, что)
- Четверть чашки зелёного лука порезаного
- Две дольки чесноку
- Кинза – в меру, но и не щепотку травки, а так, скажем, столовую ложку, если порубить
- Четыре столовых ложки оливкового масла (чем выше качество, тем курятина вкуснее)
- Розмарин – для аромата
- Чашка мадеры португальской. Любой вид, но должна быть настоящая мадера
- Соус – любой, на вкус и желание позабавить гостей острым. Лучше вида три поставить на стол
- Соль, перец, напитки, салаты – во желанию
Готовим курятину:
- Кожицу не снимаем, но приподнимаем и засунули под неё половину общего количества травки, чеснока и лука. Натёраем.
В сковороду заливаем две ложки масла.
- Ставим сковороду на средний огонь и кладём в неё курочку.
- Жарим мясо, переворачивая, пока не приготовится. Чтобы курочка не подгорела, можно в разгар процесса пламя убавить.
- Солим в меру тоже в разгар процесса. Можно и поперчить.
- В отдельной кастрюльке между тем нагреваем оставшееся масло, после чего засыпаем зелёный лук и чеснок и всё помешиваем-помешиваем…
- Как только чеснок стал мягким, добавлаяем остаток трав.
- Ещё через полминуты вливаем мадеру и продолжаем помешивать до тех пор, пока жидкость не испарится, оставив, примерно ложки две-три кипящей массы.
- Огонь убавляем до минимума, выжидаем минуты три, огонь выключаем
- Поливаем получившейся смесью курочку и подаём на стол с рыночной рассыпной картошкой.
Запиваем – да хоть квасом. Блюдо не жирное, на вино квас не действует.