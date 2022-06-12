Иммиграция с Александрой Мельниковой. Выпускники без права работы в Квебеке и новая программа для рабочих и ассистентов.

Начнем с приятной новости, а именно, срок действия СУПЕРВИЗЫ продлен на 5 лет! Если ранее ваши родители могли пребывать в Канаде 2 года не выезжая, то теперь находиться можно до 5 лет. Если вы захотите продлить пребывание по супервизе по истечению 5 лет, вы можете подать на продление на 2 года, а не на 6 месяцев. В связи с нестабильной ситуацией в мире и в Европе, в частности, разрешить родителям оставаться в Канаде на 5 лет станет спасительным решением для многих Канадских жителей.

И опять провинция Квебек на первом месте по всем новостям иммиграции. Почему? Всеми известная открытая рабочая виза выпускника выдавалась студентам по окончанию ВСЕХ учебных заведений провинции Квебек, независимо от того частное оно или государственное, англо- или франкоязычное. Этим подходом Квебек привлекал международных студентов на протяжении многих лет, чьи взносы за международное обучение составляли ВЕСОМУЮ ЧАСТЬ Квебекского бюджета. Связано ли это с недавней агрессивной политикой всеобщей францизации или с желанием как-то навести порядок и убрать коррупцию в частных колледжах (которых преследуют скандалы за скандалами) точно неизвестно, НО (!!!) с сентября 2023 все международные студенты, которые будут зачислены на программы в ЧАСТНЫЕ учебные заведения Квебека НЕ будут ИМЕТЬ ПРАВО на открытую рабочую визу выпускника. Хотелось бы отметить и успокоить нынешних студентов. Если вы начнете обучение в частных колледжах Квебека до сентября 2023 года, открытая рабочая виза вам будет положена, так же, как и тем, кто там учится на настоящий момент.

Интересным фактом является то, что некоторые программы в частных колледжах Квебека все же и после сентября 2023 БУДУТ ПОКРЫВАТЬСЯ открытой рабочей визой выпускника. Пожалуйста, проверяйте каждое заведение на федеральном сайте иммиграции и мои статьи.

С ноября 2022 года система экспресс въезда будет модифицирована и вследствие текущих изменений Министерство Иммиграции добавит 16 профессий, по которым можно будет получить приглашение на ПМЖ по программе express entry, самое важное – это не квалифицированный рабочий труд (!!!). То есть это профессии, для выполнения которых не нужно заканчивать колледж или университет, достаточно курсов или тренинга на работе. Среди них: ассистенты учителей в школе, ассистенты стоматологов, работники домов престарелых, бухгалтеры по начислению зарплат, судебные приставы, ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ, автобусов и операторы тяжелой техники (чаще всего строительной).

Если вы работаете по этим специальностям у вас будут высокие шансы получить приглашение на ПМЖ в Канаду.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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