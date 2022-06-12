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Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 12 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 12 июня 2022

Denis Dankoff Июн 12, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 8 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 12 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. Немецкая газета Bild am Sonntag сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Киев. Согласно публикации, данный визит будет совместной поездкой с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня.
  2. Экономика Европы в ближайшие месяцы столкнется с серьезными трудностями. На фоне антироссийских санкций ЕС грозит рецессия, — пишет британская Financial Times и отмечает, что Европе необходимо принимать срочные меры, чтобы не усугублять и без того высокую инфляцию.
  3. Грузия совместно с Польшей запустит производство военных БПЛА.
  4. Министр энергетики Болгарии Александр Николов и министр иностранных дел Теодора Генчовская подтвердили свое намерение подать в отставку 13 июня в связи с решением партии “Есть такой народ” отказаться от участия в работе коалиционного правительства.
  5. Власти Испании принесли извинения немецкому правительству «за излишнее волнение» о возможности отправки 40 немецких танков на Украину. Сообщает Business Insider.
  6. Западные страны должны учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву, заявил в интервью The Sunday Times Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США.
  7. Практически все страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют нормальные партнерские отношения с Россией и сопротивляются призывам США ввести санкции в отношении Москвы. На этот факт указали обозреватели New York Times.
  8. Во всех школах Благовещенска будут преподавать китайский язык с 1 сентября.
  9. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони: “Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения этого конфликта”.
  10. Укрепление рубля ведёт к финансовым потерям Запада, — National Interest.
  11. Китай требует, чтобы правительство США перестало очернять его и оставило попытки сдерживания. Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности “Диалог Шангри-ла”.
  12. Сотрудник Google заявил, что нашел признаки сознания у созданной компанией нейросети LaMDA, нанял юриста для защиты ее прав, но был отстранен от работы, пишет Washington Post.
  13. Бывший «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка», заявил гендиректор российской сети Олег Пароев.
  14. Украина разработала маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию, сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник изданию Reuters.
  15. Израильский премьер заявил, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия.
  16. Пекин никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи Москве, заявил министр обороны КНР.
  17. В Европарламенте призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.
  18. Ким Чен Ын выразил полную поддержку России.

  19. Иммиграция с Александрой Мельниковой. Выпускники без права работы в Квебеке и новая программа для рабочих и ассистентов.

  20. Австрия продолжает покупать российский газ, но доверять Москве отказывается.

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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