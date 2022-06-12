Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 12 июня 2022. Новости одной строкой:
- Немецкая газета Bild am Sonntag сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Киев. Согласно публикации, данный визит будет совместной поездкой с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня.
- Экономика Европы в ближайшие месяцы столкнется с серьезными трудностями. На фоне антироссийских санкций ЕС грозит рецессия, — пишет британская Financial Times и отмечает, что Европе необходимо принимать срочные меры, чтобы не усугублять и без того высокую инфляцию.
- Грузия совместно с Польшей запустит производство военных БПЛА.
- Министр энергетики Болгарии Александр Николов и министр иностранных дел Теодора Генчовская подтвердили свое намерение подать в отставку 13 июня в связи с решением партии “Есть такой народ” отказаться от участия в работе коалиционного правительства.
- Власти Испании принесли извинения немецкому правительству «за излишнее волнение» о возможности отправки 40 немецких танков на Украину. Сообщает Business Insider.
- Западные страны должны учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву, заявил в интервью The Sunday Times Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США.
- Практически все страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют нормальные партнерские отношения с Россией и сопротивляются призывам США ввести санкции в отношении Москвы. На этот факт указали обозреватели New York Times.
- Во всех школах Благовещенска будут преподавать китайский язык с 1 сентября.
- Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони: “Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения этого конфликта”.
- Укрепление рубля ведёт к финансовым потерям Запада, — National Interest.
- Китай требует, чтобы правительство США перестало очернять его и оставило попытки сдерживания. Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности “Диалог Шангри-ла”.
- Сотрудник Google заявил, что нашел признаки сознания у созданной компанией нейросети LaMDA, нанял юриста для защиты ее прав, но был отстранен от работы, пишет Washington Post.
- Бывший «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка», заявил гендиректор российской сети Олег Пароев.
- Украина разработала маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию, сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник изданию Reuters.
- Израильский премьер заявил, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия.
- Пекин никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи Москве, заявил министр обороны КНР.
- В Европарламенте призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.
- Ким Чен Ын выразил полную поддержку России.
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Иммиграция с Александрой Мельниковой. Выпускники без права работы в Квебеке и новая программа для рабочих и ассистентов.
- Австрия продолжает покупать российский газ, но доверять Москве отказывается.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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