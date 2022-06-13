Демократы могут не выдвинуть Байдена на второй срок

В случае проигрыша на промежуточных выборах 2022 года, Демократическая партия не станет выдвигать действующего президента Джо Байдена на второй срок из-за его состояния здоровья. К такому выводу пришел публицист Патрик Бьюкенен 11 июня в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Обозреватель утверждает, что рейтинг Байдена неуклонно снижается и перечисляет причины, по которым это происходит: рост нелегальной иммиграции, увеличение количества случаев заболевания COVID-19, инфляцию, достигшую 8%.

В результате, уровень одобрения действующего президента США, по данным обозревателя, составляет 39%.

Еще одним поводом для недовольства Байденом со стороны Демократической партии может стать провал на промежуточных выборах, которые пройдут в 2022 году.

Однако, отмечает Бьюкенен, в истории США были прецеденты, когда администрация Белого дома проигрывала промежуточные выборы, но затем президент переизбирался на второй срок. В частности, Бьюкенен приводит в пример президентов Билла Клинтона и Барака Обаму.

«Почему Байден не может пережить ожидаемый шторм на промежуточных выборах этого года и вернуться, чтобы победить на выборах в 2024 году, как это сделали Клинтон и Обама?» — задается вопросом Бьюкенен.

И отвечает, что свою роль может сыграть возраст главы государства.

Обозреватель подчеркивает, что Клинтону на момент переизбрания было 50 лет, Обаме — 51 год.

«Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 год. Если он переизберется второй срок, то не покинет Белый дом, пока ему не исполнится 86 лет. Байден станет старейшим президентом Америки со дня вступления в должность», — пишет Бьюкенен.

По мнению обозревателя, если демпартия США на промежуточных выборах в ноябре провалиться, то вероятным сценарием будет следующий: «Амбициозные демократы, предчувствуя катастрофу, если Байден возглавит список в 2024 году, начинают призывать его уйти в отставку и уступить место более молодому кандидату, новому лицу в 2024 году».

Напомним, 8 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей.