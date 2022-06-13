Канада и Дания спустя 50 лет урегулировали территориальный спор об острове Ханс

Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности необитаемого острова Ханс в проливе Кеннеди

Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности необитаемого острова Ханс в проливе Кеннеди. Остров разделят между Гренландией – автономной территорией в составе Дании – и канадской территорией Нунавут, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Дания и Канада планируют официально объявить о деталях соглашения 14 июня, пишет в субботу The Globe and Mail. С 1984 года на острове шла так называемая интеллигентная война: десант Канады или Дании поочередно раз в несколько месяцев высаживался на острове, устанавливал флаг своей страны и объявлял о взятии острова. Стороны проявляли чувство юмора: канадские военные во время визитов на Ханс оставляли возле флага бутылку канадского виски и табличку с приветствием “Добро пожаловать в Канаду”, а датские – бутылку популярного в странах Скандинавии шнапса.

Спор о территориальной принадлежности острова Ханс начался в 1973 году, когда Канада и Дания вели переговоры о морской границе. Решение о статусе острова тогда было отложено. Ханс – небольшой каменистый остров в проливе Кеннеди в Северном Ледовитом океане. Площадь острова составляет 1,3 кв. км. Ширина острова – 1199 м, длина – 1290 м.