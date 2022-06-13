Недвижимость: на монреальском рынке спокойствие и стабильность

В прошлом месяце в Монреале продолжилось замедление продаж домов, показатели которых упали упали на 9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

В прошлом месяце в Монреале продолжилось замедление продаж домов, показатели которых упали упали на 9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила в пятницу профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

По данным группы, за май в общей сложности в столичном регионе было зарегистрировано 4874 продажи, что меньше, чем в мае 2021 года. тогда это число составляло 5354 сделки.

Замедление продаж было наиболее очевидным в категории плексов, то есть в двух-пятиквартирных домов, но преимущественно дуплексов и триплексов. Их продажи снизились на 15% за год.

Продажи домов на одну семью упали на 7%, а продажи кондоминиумов снизились на 10%.

APCIQ уточнил, что средние цены выросли с 580 000 долларов в апреле для домов на одну семью до 576 000 долларов в мае, что стало их вторым ежемесячным снижением подряд, первым с июня 2021 года. Тем не менее, средняя цена в прошлом месяце по-прежнему на 16% выше, чем в мае 2021 года.

Количество новых домов на продажу выросло на 12% в прошлом месяце до 7152, по сравнению с 6360 годом ранее. Однако количество активных предложений практически не изменилось по сравнению с маем 2021 года.

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