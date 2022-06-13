Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 13 июня 2022. Новости одной строкой:
- Эрдоган рассказал о приоритетах правительства Турции.
- Мария Захарова: США должны ответить на вопросы об активности на постсоветском пространстве.
- Финляндия не вступит в НАТО, если проблемы Швеции с Турцией означают, что членство Швеции будет отложено.
- Агентство Reuters сообщает (https://www.reuters.com/world/iranian-state-controlled-media-say-mahan-air-aircraft-seized-argentina-no-2022-06-12/), что власти Аргентины арестовали самолет Boeing 747, который год назад иранская компания Mahan Air продала венесуэльской авиакомпании.
- Требования безопасности со стороны Турции являются законными – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12 июня во время визита в Финляндию.
- Госдеп США призвал Грузию не упустить шанс по вхождению в ЕС.
- Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать свою продукцию в Россию, сообщает Dagens Nyheter.
- Коалиция Макрона в первом туре парламентских выборов опередила соперников на 0,1%.
- ВВП Британии в апреле неожиданно упал на 0,3% на фоне роста цен на топливо.
- Германия планирует расширить полномочия антимонопольных органов в части воздействия на топливные компании.
- В Иране считают, что санкции против РФ привели к нестерпимым для Запада последствиям и ЕС не сможет найти альтернативу российской нефти.
- Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую.
- Зеленский призывает к международной поддержке Тайваня перед атаками Китая.
- В США звучат призывы «проснуться» и усилить темпы инвестирования в Латинскую Америку для формирования конкурентного преимущества перед Китаем.
- Клинтон возразила Макрону из-за его позиции по России: страны Прибалтики и севера Европы яснее видят, какие планы у Путина, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, оппонируя позиции президента Франции по поводу отношения к России в радиоэфире France Culture.
- Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи.
- Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны, заявил глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
- В Иране объявлено о гибели ещё двоих высокопоставленных сотрудников Революционной Гвардии, связанных с научной работой. Об обстоятельствах их смерти не сообщается, но оба названы “павшими героями”, термин, который в Иране используется для обозначения лиц, погибших во время выполнения важных государственных заданий. За последние недели в Иране объявлено о гибели не менее пяти высокопоставленных сотрудников, связанных с научными разработками.
- В Бразилии найдены тела британского журналиста и его помощника, занимавшихся исследованием экологии региона Амазонки. Согласно первым сообщениям, оба были убиты, но кем, почему и как, пока не объявлено.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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