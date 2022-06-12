В Квебеке будут выращивать съедобных насекомых

Дешевая альтернатива атлантическим лобстерам.

Профессор Университета Лаваля продвигает идею выращивания съедобных насекомых как полноценного животноводческое производства. Кроме того новинка также поможет с утилизацией органических отходов. Профессор предлагает больше не рассматривать насекомых как врагов агропродовольственной системы.

На этой неделе университет объявил об открытии кафедры лидерства в области производства и первичной переработки съедобных насекомых, которую и возглавит профессор Мари-Элен Дешам.

Основная цель кафедры — предложить будущим агрономам обучение в области энтомокультуры к 2023 году. Профессор факультета сельскохозяйственных и пищевых наук называет ее первой в Канаде.

За пять лет Дешам надеется обучить студентов, которые смогут работать в индустрии съедобных насекомых. Кафедра также будет заниматься информированием правительства, чтобы обзавестись их поддержкой для развития различных предприятий.

“Регулирующие органы, такие как Канадское агентство по надзору за продуктами питания (CFIA), мало что знают о съедобных насекомых, поэтому нам приходится проводить много демонстраций, чтобы показать им, что продукты из насекомых соответствуют всем стандартам”, — сообщает Дешам.

По словам профессора, огромный плюс в том, что выращиваемые насекомые смогут питаться “объедками со стола”. Выращивание съедобных насекомых также требует меньше места и меньше воды.

На данный момент в Квебеке уже есть небольшие фермы, где выращиваются три вида насекомых: сверчков, жуков-мельников и черных солдафонов. Первые два больше предназначены для потребления человеком, а последний – в основном для животных.

Также есть планы по строительству завода Entosystem в Драммондвилле, который сможет производить 5000 тонн белковых личинок в год.

Новая кафедра получил финансирование в размере 635 000 долларов в течение пяти лет от 14 партнеров. Среди них Recyc-Québec, Telus, Центр биопищевого развития Квебека и Национальный институт биологии сельского хозяйства (INAB) Cégep de Victoriaville.

Официальная презентация и открытие прошли в воскресенье во время 4-ой Международной конференции “Насекомые, чтобы накормить мир” в городе Квебеке.

Кроме того, с 16 по 18 июня на Гранд-Марш-де-Квебек запланировано несколько мероприятий для общественности, посвященных съедобным насекомым. Там свою продукцию представят селекционеры и переработчики.