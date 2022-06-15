Последний ураган обошелся Квебеку в 70 миллионов долларов

При этом компания заявляет, что делать подземные линии электропередач “слишком дорого”.

Сильный шторм, пронесшийся по Квебеку 21 мая, обойдется компании Hydro-Québec как минимум в 70 миллионов долларов. Об этом говорит опубликованный во вторник отчет компании о крупных авариях и проведенной работе по их устранению.

В тот день ветер достигал скорости 150 км в час. Он вызвал 11 254 отключения электроэнергии, оставив без света более 550 000 потребителей. Больше всего пострадали регионы Оттава, Лаврентиды, Ландоньер, Мориси, Капиталь-Националь, а также часть провинции Онтарио. В результате шторма погибли как минимум 11 человек.

Отчет Гидро-Квебека показывает, что около 90% отключений были вызваны упавшими деревьями.

В итоге было заменено 1125 опор и 400 трансформаторов. Кроме того, было проложено 40 километров электропровода.

Более 2 000 сотрудников работали в течение 11 дней, что соответствует 160 000 часов, отработанных операторами линий.

“Как это всегда бывает во время крупных погодных происшествий, наши сотрудники отреагировали максимально быстро. От наших линейных рабочих, которые выполняют полевые работы, до наших партнеров-подрядчиков, до наших сотрудников, которые координируют все и следят за тем, чтобы все имели возможность поспать между 16-часовыми сменами. Я благодарю их всех и приветствую их самоотверженность”, — сказала Софи Брошу, президент и главный исполнительный директор Hydro-Québec.

Для восстановления подачи электроэнергии потребовалось немало времени. У 85% клиентов электричество вернулось в течение 72 часов. Однако 5% пострадавших сидели “в темноте” более 6 суток.

Гидро-Квебек напоминает, что устранение последствий шторма привело к отсрочке плановых работ. Так что график “подключения новых установок” будет задерживаться в ближайшие недели.