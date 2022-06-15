Монреаль меняет стратегию вакцинации от обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения начало предлагать вакцину против оспы 27 мая. На сегодняшний день введено более 3000 доз.

Город Монреаль остаётся эпицентром вспышки обезьяньей оспы в Канаде. Количество заболевших продолжает расти, и город меняет свой подход к сдерживанию распространения редкого заболевания.

Общественное здравоохранение Монреаля сообщило о 132 подтвержденных случаях заражения вирусом в Квебеке, в том числе 126 в Монреале по состоянию на вторник.

В связи с этим Директор общественного здравоохранения Монреаля доктор Милен Друэн вместе с исполняющим обязанности директора общественного здравоохранения Квебека доктором Люком Буало представили обновленный план вакцинации от новой хвори.

На смену “кольцевого подхода” к вакцинации общественное здравоохранение будет применять более превентивный подход. В качестве “дополнительной меры” дозы будут предложены всем людям, которые могут подвергаться повышенному риску.

Все больше гостей посещают Монреаль в сезон фестивалей, и город надеется ограничить распространение болезни. Правда, новая зараза до сих пор была обнаружена исключительно у мужчин, занимающихся сексом с другими мужчинами.

“Если вы планируете посетить город или приехать в Монреаль на мероприятия, где возможны сексуальные отношения с другими мужчинами, это действительно то дополнение, которое мы делаем сегодня в контексте нашей прививочной кампании”.

Уже в ближайшие дни люди смогут пройти вакцинацию в клиниках или записаться на прием, посетив государственный портал бронирования Clic Santé. Ожидается, что дополнительные пункты вакцинации будут добавлены в разных районах Монреаля.

“Я не знаю, сможем ли мы добиться нулевого уровня заболеваемости, но, конечно, мы думаем, что сможем хотя бы справиться с текущей вспышкой и свести к минимуму количество новых случаев”, — сказала Друэн.

По словам Буало, на данный момент три человека с положительным результатом на оспу обезьян в Квебеке были госпитализированы, но с тех пор их выписали. В настоящее время никто не госпитализирован с заболеванием, которое в подавляющем большинстве случаев протекает в легкой форме.