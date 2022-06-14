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Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 14 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 14 июня 2022

Denis Dankoff Июн 14, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 38 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 14 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. The Hill: Россия одним решением может “отключить” США, если прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям.
  2. 14-15 июня в Осло пройдет саммит министров обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). В нем примут участие представители Великобритании, Исландии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.
  3. На серийное производство для замены импортных самолетов уйдет от трех до пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
  4. Иран тестирует новый торговый коридор для доставки российских товаров в Индию, — Bloomberg.
  5. Соединенные Штаты вернули лидерство в скорости вычислений с новым мощным суперкомпьютером в Теннесси.
  6. В США возмутились заполненными людьми пляжами Киева. Вид мирно отдыхающих на пляже киевлян возмутил журналиста правого сайта The Gateway Pundit.
  7. Страны Европейского сообщества закупили 110 тысяч доз вакцины против обезъяньей оспы. Фирма-производитель вакцин пока не называется. Всего в странах Европы на сегодняшний день выявлено девятьсот случаев заражения и заболевания оспой обезьян.
  8. В Иране, в городе Фирузабад, не менее 130 человек были госпитализированы в результате утечки химических отравляющих веществ на заводе, производящем компоненты для для различных химических продуктов. Все пострадавшие испытывают проблемы с дыханием, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
  9. Опальный принц Гарри требует извинений от королевской семьи в связи с тем, что его, детей и супругу игнорировали во время празднеств по случаю юбилея правления королевы Элизаветы Второй.
  10. ООН в связи с обстрелом Донецка призвала всех соблюдать гуманитарное право.
  11. Посол Украины в Германии в интервью Bild раскритиковал немецкие власти за недостаточное гостеприимство в отношении беженцев с Украины.
  12. Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию – пишет Reuters.
  13. Сегодня вступает в силу решение ЕС об отключении от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ.
  14. Министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес заявил, что один из членов экипажа задержанного самолета Mahan Air, принадлежащего Венесуэле, является членом Корпуса стражей исламской революции.
  15. Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили обслуживание долговых обязательств РФ, передает Bloomberg.
  16. Обострение на границе Кыргызстана и Таджикистана.
  17. В Евросоюзе нехватка продовольствия из-за российско-украинского конфликта не ожидается, говорится в сообщении Совета ЕС по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству.
  18. Власти Ирана сообщили, что Греция вернет стране нефть с задержанного танкера, а не отправит её в США. До этого Иран захватил несколько греческих кораблей.
  19. Автозаводы Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу при восстановлении цепочек поставок – губернатор Петербурга.
  20. Александр Вучич официально подтвердил, что с ноября Сербия больше не сможет получать российскую нефть из-за санкций ЕС.
  21.  Инфляция в Швеции продолжает бить рекорды.По данным Статистического управления Швеции, в мае уровень инфляции составил 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года, когда он равнялся 7,8%. В апреле инфляция держалась на уровне 6,4%.
  22. €93 млрд заработала Россия на экспорте энергоресурсов за последние 100 дней.◾️Крупнейшими импортерами энергоресурсов из России стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд), Италия (€7,8 млрд), Нидерланды (€7,8 млрд), Турция (€6,7 млрд евро), Польша (€4,4 млрд), Франция (€4,4 млрд евро) и Индия (€3,4 млрд)
    ◾️61% или €57 млрд российского экспорта энергоресурсов приходится на долю Европы
    ◾️Доходы РФ от импорта включают примерно €46 млрд за сырую нефть, €24 млрд за трубопроводный газ, €13 млрд за нефтепродукты, €5,1 млрд за СПГ и €4,8 млрд за уголь.
  23. Поклонская сообщила, что назначена советником генпрокурора России и прекращает публичную деятельность, в том числе ведение социальных сетей, написала она в своём телеграм-канале.
  24. МИД РФ: Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна, если понадобится. Перспективы признания правительства Талибов (запрещенная в РФ террористическая организация) существуют.
  25. Испания огорчена, но не удивлена решением Алжира приостановить действие договора о дружбе с Испанией на прошлой неделе, поскольку Алжир все больше демонстрирует политическую лояльность России.
  26. Правительство Молдовы проведет анализ законов и международных соглашений по СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза, пишет PRO TV со ссылкой на министра иностранных дел Нику Попеску.
  27. Шотландия намерена провести новый референдум о независимости.
  28. Доступность жилья в США достигла рекордно низкого уровня – ставки по ипотечным кредитам взлетели до 6,1%

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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