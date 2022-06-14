Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 14 июня 2022. Новости одной строкой:
- The Hill: Россия одним решением может “отключить” США, если прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям.
- 14-15 июня в Осло пройдет саммит министров обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). В нем примут участие представители Великобритании, Исландии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.
- На серийное производство для замены импортных самолетов уйдет от трех до пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
- Иран тестирует новый торговый коридор для доставки российских товаров в Индию, — Bloomberg.
- Соединенные Штаты вернули лидерство в скорости вычислений с новым мощным суперкомпьютером в Теннесси.
- В США возмутились заполненными людьми пляжами Киева. Вид мирно отдыхающих на пляже киевлян возмутил журналиста правого сайта The Gateway Pundit.
- Страны Европейского сообщества закупили 110 тысяч доз вакцины против обезъяньей оспы. Фирма-производитель вакцин пока не называется. Всего в странах Европы на сегодняшний день выявлено девятьсот случаев заражения и заболевания оспой обезьян.
- В Иране, в городе Фирузабад, не менее 130 человек были госпитализированы в результате утечки химических отравляющих веществ на заводе, производящем компоненты для для различных химических продуктов. Все пострадавшие испытывают проблемы с дыханием, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
- Опальный принц Гарри требует извинений от королевской семьи в связи с тем, что его, детей и супругу игнорировали во время празднеств по случаю юбилея правления королевы Элизаветы Второй.
- ООН в связи с обстрелом Донецка призвала всех соблюдать гуманитарное право.
- Посол Украины в Германии в интервью Bild раскритиковал немецкие власти за недостаточное гостеприимство в отношении беженцев с Украины.
- Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию – пишет Reuters.
- Сегодня вступает в силу решение ЕС об отключении от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ.
- Министр безопасности Аргентины Анибаль Фернандес заявил, что один из членов экипажа задержанного самолета Mahan Air, принадлежащего Венесуэле, является членом Корпуса стражей исламской революции.
- Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили обслуживание долговых обязательств РФ, передает Bloomberg.
- Обострение на границе Кыргызстана и Таджикистана.
- В Евросоюзе нехватка продовольствия из-за российско-украинского конфликта не ожидается, говорится в сообщении Совета ЕС по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству.
- Власти Ирана сообщили, что Греция вернет стране нефть с задержанного танкера, а не отправит её в США. До этого Иран захватил несколько греческих кораблей.
- Автозаводы Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу при восстановлении цепочек поставок – губернатор Петербурга.
- Александр Вучич официально подтвердил, что с ноября Сербия больше не сможет получать российскую нефть из-за санкций ЕС.
- Инфляция в Швеции продолжает бить рекорды.По данным Статистического управления Швеции, в мае уровень инфляции составил 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года, когда он равнялся 7,8%. В апреле инфляция держалась на уровне 6,4%.
- €93 млрд заработала Россия на экспорте энергоресурсов за последние 100 дней.◾️Крупнейшими импортерами энергоресурсов из России стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд), Италия (€7,8 млрд), Нидерланды (€7,8 млрд), Турция (€6,7 млрд евро), Польша (€4,4 млрд), Франция (€4,4 млрд евро) и Индия (€3,4 млрд)
◾️61% или €57 млрд российского экспорта энергоресурсов приходится на долю Европы
◾️Доходы РФ от импорта включают примерно €46 млрд за сырую нефть, €24 млрд за трубопроводный газ, €13 млрд за нефтепродукты, €5,1 млрд за СПГ и €4,8 млрд за уголь.
- Поклонская сообщила, что назначена советником генпрокурора России и прекращает публичную деятельность, в том числе ведение социальных сетей, написала она в своём телеграм-канале.
- МИД РФ: Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна, если понадобится. Перспективы признания правительства Талибов (запрещенная в РФ террористическая организация) существуют.
- Испания огорчена, но не удивлена решением Алжира приостановить действие договора о дружбе с Испанией на прошлой неделе, поскольку Алжир все больше демонстрирует политическую лояльность России.
- Правительство Молдовы проведет анализ законов и международных соглашений по СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза, пишет PRO TV со ссылкой на министра иностранных дел Нику Попеску.
- Шотландия намерена провести новый референдум о независимости.
- Доступность жилья в США достигла рекордно низкого уровня – ставки по ипотечным кредитам взлетели до 6,1%
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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