Недвижимость: к чему приведет увеличение процентных ставок

Почти каждый четвертый домовладелец говорит, что ему придется продать свой дом, если процентные ставки будут расти еще больше, согласно новому опросу по долгам канадского банка Manuvie du Canada

Почти каждый четвертый домовладелец говорит, что ему придется продать свой дом, если процентные ставки будут расти еще больше, согласно новому опросу по долгам канадского банка Manuvie du Canada.

Опрос, проведенный в период с 14 по 20 мая, также показал, что 18% опрошенных домовладельцев уже находятся на стадии, когда они не могут оплатить свой дом.

Согласно опросу, более одного из пяти канадцев ожидают, что повышение процентных ставок окажет «значительное негативное влияние» на их ипотеку, долг и финансовое положение.

Банк Канады остается на пути повышения ставок, поскольку он пытается сдержать инфляцию, которая сейчас составляет 6,8%, что является самым высоким уровнем за 31 год. 1 июня Центральный банк повысил свою ключевую ставку на полпроцента до 1,5%.

Опрос Manuvie du Canada также показал, что две трети канадцев не считают возможность приобретения собственности доступным для них на сегодняшний день.

Кроме того, почти половина канадцев, имеющих задолженность, говорят, что она влияет на их психическое здоровье, и почти 50 процентов канадцев говорят, что им будет трудно справиться с непредвиденными расходами.