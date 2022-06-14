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Новости Пищевые гиганты в США и Канаде получили огромные прибыли во время кризиса
Фото: huffpost.com

Пищевые гиганты в США и Канаде получили огромные прибыли во время кризиса

Виктория Христова Июн 14, 2022 Новости, Новости Америки, Новости Канады, Общество, Экономика Оставить комментарий 25 Просмотров

Во время пандемии коронавирусной инфекции появились 62 новых «продовольственных миллиардера», показал недавний отчет экспертов международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam International

Во время пандемии коронавирусной инфекции появились 62 новых «продовольственных миллиардера», показал недавний отчет экспертов международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam International.

Миллиардеры в сфере пищевой промышленности и агробизнеса увеличили свое коллективное богатство на 42% за последние два года, в то время как мировые цены на продукты питания выросли на 33,6% в 2021 году и, как ожидается, вырастут еще на 23% в 2022 году.

В отчете, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, подчеркивается рекордная прибыль, полученная титанами отрасли. Ожидается, что в этом году гигантская пищевая компания в США Cargill сообщит о рекордной прибыли, превзойдя даже рекордные $5 млрд, полученные в прошлом году. В середине апреля трое членов семьи Каргилл пополнили список миллиардеров Bloomberg.

Канадские продовольственные корпорации также демонстрируют уверенный рост. Например, Loblaws сообщила, что ее прибыль в первом квартале выросла почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

Пандемия выявила трещины в якобы эффективной индустриальной продовольственной системе: из-за сбоев в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и торговых ограничений. Теперь к этому списку добавляются высокие цены на продовольствие и растущее неравенство.

Инфляция цен на продовольствие росла намного быстрее, чем общая инфляция, на протяжении десятилетий. Например, общий уровень инфляции в Канаде находится на самом высоком уровне с 1991 года. Согласно отчету о ценах на продукты питания в Канаде за этот год, средний счет за продукты увеличился на 70% в период с 2000 по 2020 год, а средний доход не поспевает за ним.

В разгар этого кризиса пищевые компании получили рекордные прибыли, переложив риски на потребителя. Но от последствий страдают не только потребители. Розничные торговцы продолжали повышать цены на продукты питания, в то время как прибыль фермеров оставалась на прежнем уровне или снижалась. Экономия за счет масштаба — выгоды, получаемые в результате увеличения масштаба фермы, — и государственная политика, направленная на увеличение производства, привели к резкому сокращению количества ферм в Канаде и США.

А вот в недавней статье New York Times о «жадности» исследуется связь между корпоративной концентрацией в целом и более высокими ценами. «Жадная» инфляция возникает, когда крупные корпорации завышают свои цены в периоды крайней борьбы, например, во время всемирной пандемии. В статье отмечается, что, хотя корпоративная концентрация существовала десятилетиями без соответствующей инфляции, уникальное стечение обстоятельств, вызванное пандемией, изменило положение дел.

 

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