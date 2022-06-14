Пищевые гиганты в США и Канаде получили огромные прибыли во время кризиса

Во время пандемии коронавирусной инфекции появились 62 новых «продовольственных миллиардера», показал недавний отчет экспертов международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam International

Во время пандемии коронавирусной инфекции появились 62 новых «продовольственных миллиардера», показал недавний отчет экспертов международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam International.

Миллиардеры в сфере пищевой промышленности и агробизнеса увеличили свое коллективное богатство на 42% за последние два года, в то время как мировые цены на продукты питания выросли на 33,6% в 2021 году и, как ожидается, вырастут еще на 23% в 2022 году.

В отчете, опубликованном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, подчеркивается рекордная прибыль, полученная титанами отрасли. Ожидается, что в этом году гигантская пищевая компания в США Cargill сообщит о рекордной прибыли, превзойдя даже рекордные $5 млрд, полученные в прошлом году. В середине апреля трое членов семьи Каргилл пополнили список миллиардеров Bloomberg.

Канадские продовольственные корпорации также демонстрируют уверенный рост. Например, Loblaws сообщила, что ее прибыль в первом квартале выросла почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

Пандемия выявила трещины в якобы эффективной индустриальной продовольственной системе: из-за сбоев в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и торговых ограничений. Теперь к этому списку добавляются высокие цены на продовольствие и растущее неравенство.

Инфляция цен на продовольствие росла намного быстрее, чем общая инфляция, на протяжении десятилетий. Например, общий уровень инфляции в Канаде находится на самом высоком уровне с 1991 года. Согласно отчету о ценах на продукты питания в Канаде за этот год, средний счет за продукты увеличился на 70% в период с 2000 по 2020 год, а средний доход не поспевает за ним.

В разгар этого кризиса пищевые компании получили рекордные прибыли, переложив риски на потребителя. Но от последствий страдают не только потребители. Розничные торговцы продолжали повышать цены на продукты питания, в то время как прибыль фермеров оставалась на прежнем уровне или снижалась. Экономия за счет масштаба — выгоды, получаемые в результате увеличения масштаба фермы, — и государственная политика, направленная на увеличение производства, привели к резкому сокращению количества ферм в Канаде и США.

А вот в недавней статье New York Times о «жадности» исследуется связь между корпоративной концентрацией в целом и более высокими ценами. «Жадная» инфляция возникает, когда крупные корпорации завышают свои цены в периоды крайней борьбы, например, во время всемирной пандемии. В статье отмечается, что, хотя корпоративная концентрация существовала десятилетиями без соответствующей инфляции, уникальное стечение обстоятельств, вызванное пандемией, изменило положение дел.