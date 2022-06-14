Американские конгрессмены обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны

Опустошением нефтяных резервов страны обеспокоены члены американского Конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон

Опустошением нефтяных резервов страны обеспокоены члены американского Конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон. Это следует из письма, с которым они обратились к министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм. В письме говорится, что действующая администрация «стремительно опустошает» запасы топлива и не предлагает долгосрочных планов по их эксплуатации.

«Мы обеспокоены тем, что Министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов», — считают конгрессмены.

Это касается Стратегического нефтяного резерва США (SPR, объем которого опустился до самого низкого показателя с 1987 года, и Северо-восточного резерва топочного мазута (NEHHOR), возможность задействования которого также рассматривает президент США Джо Байден. Конгрессмены ожидают, что при таком темпе опустошения стратегических запасов нефти страны, к 2031 году в хранилищах SPR они сократятся с 727 млн баррелей до около 130 млн.

Конгрессмены не упустили того факта, что Китай в то же время стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счет недорогой российской нефти. Конгрессмены считают, что своими действиями администрация Байдена позволяет странам ОПЕК, России и Китаю «получить рычаг геополитического давления на Соединенные Штаты».

Напомним, 8 марта, в рамках очередного пакета санкций в отношении России из-за Украины, США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из РФ. США попытались уговорить Евросоюз ввести аналогичное эмбарго. 3 июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций в отношении России принял эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. Однако Венгрия добилась возможности продолжать импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Конгрессмены начинают паниковать, ибо дело разыгрывается нешуточное. Что ответит на это им администрация Джо Байдена? Да и ответит ли…