Tesla задумывается о строительстве предприятия в Канаде или Мексике

Пока же у компании есть три предприятия в США, одно в Китае и одно в Европе. До конца года может быть выбрано место для ещё одного предприятия, Канада и Мексика находятся в числе кандидатов.

Не так давно Илон Маск заявлял, что в идеале Tesla могла бы располагать как минимум одним предприятием по производству электромобилей на каждом из континентов, где проживают потребители. Пока же у компании есть три предприятия в США, одно в Китае и одно в Европе. До конца года может быть выбрано место для ещё одного предприятия, Канада и Мексика находятся в числе кандидатов.

Во время недавнего собрания сотрудников Tesla, генеральный директор Илон Маск отвечал на их вопросы. Когда речь зашла о выборе места для строительства очередного предприятия, он пояснил, что определённости пока нет, но изучается возможность размещения новой площадки на территории Северной Америки, включая не только США, но и Мексику с Канадой. К числу ближайших приоритетов Маск относит масштабирование производства на новом предприятии в Техасе.

Последнее уникально не только тем, что позволит собирать широкий ассортимент продукции от кроссоверов и пикапов до грузовиков и человекоподобных роботов, а также автоматических такси, но и впервые обеспечивает массовое производство электромобилей с аккумуляторными ячейками типа 4680, интегрируемыми в силовую структуру кузова кроссоверов Model Y. Наращивание объёмов производства, по словам Илона Маска, является сложной задачей. Для руководства компании важнее именно масштабировать выпуск продукции в Остине, чем искать новую площадку для строительства, хотя и эта работа ведётся.

Канада вполне удобна для размещения нового предприятия Tesla. Во-первых, страна является крупным рынком сбыта электромобилей. Во-вторых, она располагает развитой сырьевой базой для выпуска не только машин, но и тяговых батарей. Наконец, здесь достаточно квалифицированной рабочей силы. Напомним, что за пределами Северной Америки претендентом на строительство нового предприятия Tesla является Индонезия, с политическим руководством которой у Илона Маска давно ведётся диалог по поводу доступа к обширным запасам никеля, необходимым для производства тяговых батарей.