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Новости Авторы Меган Хорхенсен Стихийное бедствие в Сагне. Оползень разрушает дома. Идёт эвакуация жителей
SAguenay
Вид одного и того же места в воскресенье, 13 июня, и в понедельник, 14 июня. Картинка с телевизионного экрана.

Стихийное бедствие в Сагне. Оползень разрушает дома. Идёт эвакуация жителей

Megan Jorgensen Июн 14, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 95 Просмотров

Оползень в Сагне. Десятки человек эвакуированы, один дом полностью разрушен, существует опасность разрушения десятков жилых домов

Природное бедствие в районе Сагне, оползень приводит к эвакуации десятков семей. к счастью, человеческих жертв нет.

Район Сагне (Saguenay) “славится” оползнями и лавинами, которые регулярно и неоднократно доставляют, мягко говоря, “неудобства” жителям района. Самый большой и катастрофический сход многотонных масс мокрой земли и камней имел место в 1996 году, когда погибли несколько десятков человек и были разрушены десятки домов. Регулярные природные катастрофы вызываются местной геоморфологией – состав почв, частично песочных, частично глиняных, которые быстро пропитываются водой, а так как в районе много холмов и гор, то мы наблюдаем сходы масс, которые так или иначе могут приводить к стихийным бедствиям.

Сегодня как раз такой случай. Далеко не первый и далеко не последний, как очевидно. На сей раз, на территории бывшего города Ла-Бе (La Baie), сегодня квартал города Сагне, в понедельник утром имел место оползень, и огромная масса земли и камней перекрыла дорогу, разрушив по пути один дом и повредив не менее двух других. Событие было ожидаемо и служба спасения держала ситуацию под контролем, так как первые признаки ожидаемого оползня стали заметны уже пару месяцев назад (появление трещин, скрежетания из глубины, дрожание почвы и так далее), но сегодня люди ещё не в состоянии предотвратить такие природные явления, хотя могут их предсказывать по явным признакам.

На этот момент никто не пострадал, но проходит эвакуация соседних кварталов из десятков домов, людей вывозят на автобусах и размещают в близлежащих пунктах. Большая территория огорожена, полиция перекрыла дороги.

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