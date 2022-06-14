Автор рассказа “Как убить своего мужа” приговорена к пожизненному заключению

В то же время Верховный Суд Канады постановил, что пьянство и приём наркотиков являются основанием для признания невиновности.

Писательница любовных романов, которая когда-то написала онлайн-эссе под названием “Как убить своего мужа”, на этой неделе приговорена к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Она признана виновной в убийстве своего мужа на его рабочем месте в Портленде четыре года назад. Суд в течение 7 недель решал судьбу 71-летней преступницы.

Прокуратура заявила, что Крэмптон Брофи застрелила 63-летнего Дэна Брофи в ныне закрытом Орегонском кулинарном институте, где он работал в 2018 году. Она должна была получить финансовую выгоду от его выплаты по страхованию жизни. Дело привлекло внимание всей страны из-за эссе, которое Крэмптон Брофи написала несколькими годами ранее. Однако это произведение не было признано в качестве доказательства в суде.

Сторона обвинения сообщила присяжным, что пара столкнулась с финансовыми трудностями незадолго до убийства. Истцы также сообщили, что женщина купила комплект “призрачного (т.е. незарегистрированного) оружия” в Интернете, а затем позже купила пистолет Glock 17 на оружейной выставке.

Адвокат Брофи утверждал, что доказательства штата были косвенными, оспаривал заявления о финансовых проблемах и приводил свидетелей, которые сообщили о крепких и любящих отношениях пары. Крэмптон Брофи также заняла твердую позицию и заявила, что она и ее муж приобрели полисы страхования жизни в рамках своего пенсионного планирования и имели план по сокращению своего долга.

Она добавила, что ее исследование “оружия-призрака” было подготовкой к будущему роману.

Ее приговор, вынесенный в понедельник, включает возможность условно-досрочного освобождения после 25 лет заключения.