Новый язковой закон Квебека и реакция еврейской общины

Еврейская община Квебека опасается, что закон 96, усиливающий роль французского языка, приведёт к сложностям в приглашении раввинов из других стран

Раввины серьёзно критикуют Закон 96, новый языковой закон Квебека.

Марвин Ротранд (Marvin Rotrand), представитель общины B’nai Brith Canada направил письмо министру по делам борьбы против расизма в Квебеке, месье Бенуа Шарету (Benoit Charette), в котором выражаются серьёзные опасения общины в связи с требованиями, выдвигаемыми недавно принятым Законом 96 в сфере использования французского языка.

Предыдущий раввин этого общества уходит на пенсию, а нового, по традиции, приглашают со стороны, дабы избежать влияния местных интересов. Большая часть еврейского землячества в Квебеке – англофоны, поэтому одним из требований, предъявляемых к раввинам, является требование свободно владеть английским языком. Некоторые общества приглашают раввинов из США, из Великобритании или из Израиля, а их дети по приезде в Канаду обучаются в английских школах

В письме утверждается, что в том виде, в котором Закон 96 был принят, он создаёт сложности для приглашения раввинов. Дело в том, что до принятия этого закона, дети раввинов подпадали под исключние – даже если они не учились до приезда в Квевек в англоязычном учебном заведении, раввины получали временное разрешение на работу в религиозных учреждениях, а дети могли идти учиться в англоязычные школы.

Новый же закон отменяет исключения и устанавливает обязанность всем детям раввинов учиться во французской школе, что неожиданно и вызывает сложности.

По словам автора письма, если пересмотреть текст закона, дать возможность детям религиозных деятелей учиться на английском языке, это не вызовет противоречий с политикой, направленной на укрепление французского языка в Квебеке, не помешает процессу, но позволит детям приезжающих раввинов учиться на языке, который они выбирают.

Представители правительства Квебека пока не комментировали заявления представителя еврейской общины, но днём вторника, 14 июня, ожидается пресс-конференция представителей B’nai Brith, во время которой предполагается, что они подробно оценят положение и выразят критические замечания в отношении Закона 96.