Новый язковой закон Квебека и реакция еврейской общины

Еврейская община Квебека опасается, что закон 96, усиливающий роль французского языка, приведёт к сложностям в приглашении раввинов из других стран
Марвин Ротранд (Marvin Rotrand), представитель общины B’nai Brith Canada направил письмо министру по делам борьбы против расизма в Квебеке, месье Бенуа Шарету (Benoit Charette), в котором выражаются серьёзные опасения общины в связи с требованиями, выдвигаемыми недавно принятым Законом 96 в сфере использования французского языка.
Предыдущий раввин этого общества уходит на пенсию, а нового, по традиции, приглашают со стороны, дабы избежать влияния местных интересов. Большая часть еврейского землячества в Квебеке – англофоны, поэтому одним из требований, предъявляемых к раввинам, является требование свободно владеть английским языком. Некоторые общества приглашают раввинов из США, из Великобритании или из Израиля, а их дети по приезде в Канаду обучаются в английских школах
В письме утверждается, что в том виде, в котором Закон 96 был принят, он создаёт сложности для приглашения раввинов. Дело в том, что до принятия этого закона, дети раввинов подпадали под исключние – даже если они не учились до приезда в Квевек в англоязычном учебном заведении, раввины получали временное разрешение на работу в религиозных учреждениях, а дети могли идти учиться в англоязычные школы.
Новый же закон отменяет исключения и устанавливает обязанность всем детям раввинов учиться во французской школе, что неожиданно и вызывает сложности.
По словам автора письма, если пересмотреть текст закона, дать возможность детям религиозных деятелей учиться на английском языке, это не вызовет противоречий с политикой, направленной на укрепление французского языка в Квебеке, не помешает процессу, но позволит детям приезжающих раввинов учиться на языке, который они выбирают.
Представители правительства Квебека пока не комментировали заявления представителя еврейской общины, но днём вторника, 14 июня, ожидается пресс-конференция представителей B’nai Brith, во время которой предполагается, что они подробно оценят положение и выразят критические замечания в отношении Закона 96.