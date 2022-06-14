Принц Гарри разгневан и требует извинений от королевской семьи

Принц Гарри разгневан из-за холодного приёма, оказанного ему в Лондоне, он требует извинений от королевской семьи за то, что его и его жену “игнорировали”

На принца Гарри и на его жену Меган Маркл не обращали внимания во время юбилейных торжеств.

Хотя во время недавних торжеств по случаю семидесятилетия правление королевы Элизаветы Второй всем подданым королевы и сторонним наблюдателям показалось, было, что принц Гарри с супругой и остальные члены семьи примирились на празднике в честь бабушки, оказалось, что до мира и согласия очень далеко.

По возвращении принца домой в США, страну, которую его семья выбрала для ПМЖ, надувшись на остальных членов королевского двора, Гарри заявил, что его расстроило и обидело поведение по отношению к нему и Меган со стороны братьев и других родственников. Публичные заявления, впрочем, сделаны не были, но о факте рассказала мадам Анжела Левин, официальный биограф и пресс-секретарь Гарри и Меган. Обычно, госпожа Левин пользуется надёжными источниками и не распускает необоснованные слухи.

По словам госпожи Левин, Гарри надеется получить извинения от родственников, хотя как именно он собирается их получить, объявлено не было.

“По-моему”, заявила госпожа Левин, “принц в гневе, потому что его буквально демонстративно игнорировали в течение всего пребывания супружеской четы в Лондоне”.

Те, кто внимательно следил за праздничными мероприятими, на самом деле не мог не заметить, что Гарри, Меган и их двое детей всегда мелькали на заднем плане, а не стояли в первых рядах, среди ближайших родственников. Единственное исключение – торжественная месса в честь королевы, на которой было просто невозможно сдвинуть непокорного внука в задние ряды (хотя сама виновница торжества на мессе не присутствовала по состоянию здоровья).

Люди обратили внимание на тот факт, что уже во время церемоний на лице Гарри можно было ясно видеть гамму чувств – от раздражения до гнева и ярости.

Госпожа Левин заметила, что визит в Лондон вызвал у Гарри неприятные воспоминания.

События, связанные с дрязгами в королевской семье, не просто досужие сплетни. Речь о влиянии монархической системы правления на общество и на принципы государственного устройства в ряде стран, включая Канаду. Никогда ещё уровень поддержки монархии не был на столь низком уровне, как сегодня, когда малые островные страны, одна за другой, отказываются признавать главенство монарха, а остальные выражают всё больше сомнений по поводу необходимости сохранания духовных устоев, представленных монархическим строем.