Квебек вложит 50 миллионов в борьбу с жестоким обращением с пожилыми людьми

Провинция также потратит почти миллион долларов на проведение выставки об истории французского языка.

Квебек готовит новый пятилетний план действий по борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми. Провинция готова вложить в него 50 миллионов долларов.

Министр по делам пожилых людей и опекунов Маргерит Блейс подчеркнула, что План действий по борьбе с жестоким обращением с пожилыми на 2022–2027 годы “является продолжением предыдущего плана”. Это уже третий план действий по этому вопросу с 2010 года.

Новый план содержит 56 мер, направленных не только на повышение осведомленности, но и на выявление и борьбу с жестоким обращением с пожилыми людьми. Кроме того будет создана должность прокурора, занимающегося делами связанными с жестоким обращением с пожилыми людьми.

Документ также предусматривает внедрение системы выездной поддержки для персонала домов длительного ухода (CHSLD), чтобы они могли выявлять и сообщать о случаях жестокого обращения с жильцами.

“С этим новым планом действий мы даем себе средства для достижения двойной цели: помочь каждому жителю Квебека выявлять и сообщать обо всех формах жестокого обращения с пожилыми людьми и, прежде всего, улучшить наши методы вмешательства, чтобы положить конец ситуациям жестокого обращения. как можно быстрее, — сказала Блейс. – Это коллективная ответственность, а также долг солидарности”.