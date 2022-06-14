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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Можно летать без прививок: Канада отменяет обязательную вакцинацию для посадки в самолет

Можно летать без прививок: Канада отменяет обязательную вакцинацию для посадки в самолет

Olga Fedak Июн 13, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Канады, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 177 Просмотров

Это означает, что невакцинированные канадцы наконец-то смогут отправиться в путешествие. Параллельно с этим правительство борется с очередями в аэропортах.

Требования об обязательной вакцинации для внутренних поездок на самолетах и ​​поездах, и даже для международных поездок будут приостановлены со среды, 15 июня. Федеральное правительство готовится сделать соответствующее заявление во вторник.

Что же касается иностранных граждан – они всё ещё должны быть полностью вакцинированными для въезда в Канаду. Правда из этого правила есть редкие исключения. Например украинские семьи, которые спасаются от российской военной агрессии, могут быть освобождены от обязательной вакцинации при въезде в Канаду.

Требования об обязательной вакцинации вступили в силу 30 октября 2021 года. Согласно им все пассажиры самолетов или поездов должны быть полностью вакцинированными, чтобы быть допущенными к посадке.

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