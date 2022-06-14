Можно летать без прививок: Канада отменяет обязательную вакцинацию для посадки в самолет

Это означает, что невакцинированные канадцы наконец-то смогут отправиться в путешествие. Параллельно с этим правительство борется с очередями в аэропортах.

Требования об обязательной вакцинации для внутренних поездок на самолетах и ​​поездах, и даже для международных поездок будут приостановлены со среды, 15 июня. Федеральное правительство готовится сделать соответствующее заявление во вторник.

Что же касается иностранных граждан – они всё ещё должны быть полностью вакцинированными для въезда в Канаду. Правда из этого правила есть редкие исключения. Например украинские семьи, которые спасаются от российской военной агрессии, могут быть освобождены от обязательной вакцинации при въезде в Канаду.

Требования об обязательной вакцинации вступили в силу 30 октября 2021 года. Согласно им все пассажиры самолетов или поездов должны быть полностью вакцинированными, чтобы быть допущенными к посадке.