Министр: очереди в аэропортах исчезнут в ближайшие недели

Ради этого правительство отменяет выборочное тестирование на COVID-19.

Федеральный министр туризма Рэнди Буассонно заявил, что либеральное правительство сосредоточено на устранении длительных задержек, с которыми сталкиваются путешественники в крупных аэропортах Канады. Он уверяет, что проблема решится за “считанные недели”.

Буассонно акцентировал внимание, что он не доволен сообщениями о том, что канадцы часами ждут, чтобы пройти через стандартные контрольно-пропускные пункты Проблема особенно остра в международном аэропорту Торонто Пирсон.

На вопрос, когда путешественники могут рассчитывать на более легкое передвижение, министр безапелляционно ответил, что команда работает над разрешением ситуации “до наступления летнего туристического сезона”.

Он добавил, что хочет, “чтобы это было сделано за несколько недель, а не за полгода или год”.

Федеральное правительство также поспешило заверить, что Агентство пограничных служб Канады и Управление безопасности воздушного транспорта Канады форсируют набор персонала, чтобы иметь возможность вернуться к допандемическому уровню укомплектованности команд.