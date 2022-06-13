COVID Alert закрывается: приложение за 20 миллионов оказалось неэффективным

Джастин Трюдо во второй раз заболел COVID-19. Интересно, а пользовался ли он национальным приложением?

Федеральное правительство сообщает, что обслуживание канадского приложения COVID Alert будет прекращено в ближайшие дни.

Приложение было запущено летом 2020 года в начале пандемии. Оно позиционировались как способ предупредить людей, если они были в тесном контакте с кем-то, кто был заражен COVID-19. При этом оно не собирало персональные данные.

Однако для работы приложения необходимо, чтобы заболевшие пользователи вводили одноразовый ключ, выдаваемый им при получении положительного результата ПЦР-теста. Однако многие провинции уже давно заменили ПЦР-тестирование экспресс-тестированием, при котором пользовательские ключи не выдаются.

Приложение было раскритиковано, признано неэффективным и не оправдавшим ожиданий.

По состоянию на 1 февраля его загрузили 6,89 миллиона человек. Однако канадцы использовали только 57 704 пользовательских ключа.

Приложение COVID Alert обошлось налогоплательщикам в 20 миллионов долларов, причем большая часть этой суммы — 15,9 миллионов долларов — была потрачена на продвижение и рекламу. Собственно разработка и поддержка приложения стоила 3,5 миллиона долларов.