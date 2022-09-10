Неизвестная Канада: Шарлоттатаун

Шарлоттаун является столицей провинции Остров Принца Эдуарда. Он расположен в центре южного побережья острова на берегу одноимённой гавани. Город был назван в честь английской королевы Шарлотты.

Канадцы называют Шарлоттаун “колыбелью Конфедерации”, так как именно здесь в 1964 году была проведена конференция, итогом которой через три года стало образование “федеративного доминиона” Канада. Шарлоттаун полон построек викторианской эпохи. Главными архитектурными достопримечательностями города являются Здание Провинции, где располагается законодательное собрание, и Центр Искусств. Центр Искусств был открыт в 1964 году в честь 100-летия проведения конференции “Отцов конфедерации”, после которой была создана объединённая Канада. На стенах главного зала Центра высечены имена участников конференции. В Центре искусств расположены Художественная галерея, театральные залы, библиотека и музеи.

В 25 км восточнее Шарлоттауна находится город Орвелл, где расположилась историческая деревня Орвелл-Конер. В начале 19 века сюда прибыли переселенцы из Шотландии, которые значительно повлияли на культуру острова. Многие нынешние жители города являются их потомками. Историческая деревня Орвелл-Корнер представляет собой музей под открытым небом. Она была открыта в 1973 году. Сейчас здесь можно увидеть старинные здания, которые повторяют постройки первых переселенцев из Шотландии начала 19 века. Это кузница, лесопилка, почта, магазин, пресвитерианская церковь, школа, дома и амбары. В деревне периодически устраиваются концерты с кельтскими танцами и исполнением кельтских баллад, а также отмечаются основные шотландские праздники.

Отправляясь дальше по побережью на восток, вы попадёте на мыс Поинт-Прим, где стоит самый древний маяк острова, который был построен в 1845 году. На восточном и северном побережьях острова расположены самые популярные пляжи провинции, всего около 20 пляжей. Большинство из них находятся в пределах провинциальных парков, поэтому помимо пляжного отдыха здесь можно насладиться природой. Все пляжные зоны прекрасно обустроены и имеют развитую инфраструктуру.

На восточном побережье острова находится провинциальный парк мыса Басин-Хед, где протянулся пляж Поющих песков. Он был назван так из-за звука, который издают частицы песка, когда трутся друг об друга. В восточной части побережья острова находится и такой популярный пляж, как Ред-Поинт, а недалеко от побережья расположен остров Панмур, также известный своими песчаными пляжами. Но всё же самые лучшие пляжные зоны протянулись вдоль северного побережья, здесь простираются песчаные дюны и солёные марши, которые являются местом обитания самых разнообразных видов птиц. Из наиболее популярных пляжей этой части страны можно выделить Жак-Картер, Кабот, Кавендиш, Рустико, Бренкли, Стенхоуп, Росс-Лейн и Гринвич. На северо-восточной оконечности острова находится город Норс-Лейк, который называют “мировой столицей тунца”, ведь в его прибрежных водах обитают самые крупные представители этого вида рыбы – голубые тунцы.

В центральной части северного побережья острова расположен Национальный парк Острова Принца Эдуарда. Парк простирается на 40 км вдоль побережья. Он был основан в 1937 году. Здесь можно увидеть песчаные пляжи, песчаные дюны, скалы и леса. Солёные марши парка являются местом обитания редкой птицы – певчего зуйка. Всего на здешнем побережье обитает около 200 видов птиц. Кроме того, в парке расположена одна из самых главных исторических достопримечательностей острова – музей-заповедник “Земля Энн”. Он находится в восточной части парка в городке Кавендиш. В музее воспроизведён уклад жизни острова начала 20 века. Эти времена подробно описываются во всемирно известной книге Люси Монтгомери “Энн из Грин-Гейблз”. Путешествуя по музею, у посетителей создаётся такое ощущение, что именно здесь разворачивался сюжет этой книги, ведь в музее есть фермерский дом Грин-Гейблз, есть Заколдованный лес, песчаные пляжи с дюнами, фермерские поля и небольшие деревушки, о которых писала Люси Монтгомери.

Западнее парка недалеко от побережья интересен остров Леннокс, где проживает большая часть коренных жителей провинции – микмаков. Об их культуре и о ранней истории острова рассказывается в музей Микмаков. В западной части острова Принца Эдуарда находятся многочисленные деревни, где проживают потомки первых французских поселенцев в Канаде – акадийцев. В здешних деревушках вы сможете познакомиться с культурой и традициями акадийцев. В городе Мискуч расположился Акадийский музей, рассказывающий о первых акадийцах, появившихся на острове в 1720 году.

Также в западной части провинции недалеко от Шарлоттауна расположен провинциальный горнолыжный парк Бруквиль. Перепад высот в пределах парка составляет 76 м. Имеются 10 горнолыжных трасс, 4 подъёмника, трассы для беговых лыж, халф-пайп для сноубордистов, трасса для катания на сноутьюбингах, трассы для занятий биатлоном и каток.

Для любителей пешего туризма можно предложить отправиться в путешествие по острову по исторической Конфедерационной тропе, которая имеет протяжённость 273 км и захватывает основные достопримечательности провинции.

Шарлоттаун с XVIII века является столицей самой маленькой канадской провинции — Острова Принца Эдуарда. Он расположился у одноименной гавани, которая выходит в пролив Нортумберленд. О городе часто говорят как о «колыбели Конфедерации». В 1864 году здесь прошла первая из конференций, по итогам которых образовался доминион Британской империи Канада. В Центре искусств Конфедерации открыта тематическая экспозиция, посвященная этому важному событию. В городе проводится множество театральных представлений, концертов и других культурных мероприятий. В исторической части столицы прекрасно сохранились около 500 зданий викторианской эпохи. Вдоль старинной набережной Пик-Уорф выстроились сувенирные лавки и рестораны, где подают морепродукты. Площадь Королевы славится своими ремесленными лавками. А испытать удачу можно на ипподроме или в казино Red Shores Charlottetown.