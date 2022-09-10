Канада примет до 1,5 тыс. афганских беженцев

Граждане Афганистана бежали из своей страны после захвата власти террористами. Канада готова принять часть беженцев, находившихся во временном центре в Абу-Даби.

До 1,5 тыс. беженцев из Афганистана готово принять из ОАЭ правительство Канады, сообщает 8 сентября Reuters.

США попросили Канаду принять часть из 5000 беженцев, находящихся в ОАЭ. В Канаде согласились принять 1000 беженцев, а также еще около 500 человек, у которых есть родственники в Канаде.

Отмечается, что это первый случай переселения в Канаду афганских беженцев, у которых нет прямых связей с Канадой. При отборе беженцев обращают внимание на представителей религиозных меньшинств, одиноких женщин, общественных деятелей и журналистов.

Граждане Афганистана бежали из своей страны после захвата власти террористами. Канада готова принять часть беженцев, находившихся во временном центре в Абу-Даби.