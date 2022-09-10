Памяти старейшего монарха в истории Британии. Светлая память Ее Величеству!

6 февраля 2022 года исполнилось 70 лет с тех пор, как Елизавета II стала королевой Великобритании. Через 7 месяцев ее не стало…

Срок впечатляющий – уже с 2015-го года она является самым долгоправящим монархом в британской истории (королева Виктория была у власти 63 года).

Но сегодня мне хочется написать еще о некоторых удивительных особенностях этой личности. Например, у неё… нет паспорта. Она единственный гражданин своей страны, не имеющий этого документа. Дело в том, что в Великобритании паспорт выдается от имени монарха и Елизавета II не может выдать его самой себе. Но это не помешало ей совершить 251 официальный визит в 128 стран. Кстати, остальные члены королевской семьи тоже не имеют паспортов и иных удостоверяющих личность документов. С возможной выдачей паспорта у королевы и ее семьи также возникли некоторые трудности – у них нет фамилии. Они происходят из Виндзорской династии, но все же формальной фамилии у них нет.

То же, кстати, и с водительскими правами – при том, что водить Елизавета умела, любила и отказываться от привычки очень долго не собиралась. Во всяком случае ещё в ноябре 2021 года 95-летняя королева была замечена за рулем «Ягуара».

Сам день юбилея, 6 февраля, для Её Величества всегда был не только торжественный, но и печальный – принцесса Елизавета была провозглашена королевой в день кончины её отца, короля Георга VI, который умер 6 февраля 1952 года.

Известие о смерти отца и своём вступлении на трон Елизавета получила за границей – они с мужем, принцем Филиппом, находились в этот момент в Кении. Коронация состоялась спустя почти полтора года – в июне 1953-го – и стала первой подобной церемонией, транслировавшийся в прямом эфире по телевидению.

Рецепт одного из ныне популярного в Британии блюда – «коронационного цыплёнка» – был разработан специально для коронации Елизаветы. Согласно задумке, блюдо должно было быть вкусным, простым и не содержать ингредиентов, незнакомых или недоступных простому англичанину.

Дело в том, что за день до коронации рецепт опубликовали в газетах, чтобы все желающие смогли приготовить королевское угощение у себя на кухне и тем самым как бы косвенно почувствовать себя гостями королевы. Стоило учитывать при этом и реалии послевоенной Англии, где ещё только продолжали отменять продуктовые карточки.

Елизавета II стала первым монархом, отправившим электронную почту. 26 марта 1976 года во время посещения телекоммуникационного исследовательского центра в Малверне она послала электронное письмо, которое было адресовано всем пользователям сети ARPANET, которую называют прототипом Интернета.

За время правления Елизаветы II в Великобритании сменились 15 глав правительств – от Уинстона Черчилля до нынешнего премьера Лиз Трасс. Причём некоторые из премьер-министров родились, когда нынешняя королева уже царствовала. В США за это время также сменились 14 президентов.

За 70 лет на британских монетах сменилось пять профилей Елизаветы. Причём многие монеты, выпущенные ещё в самом начале её царствования, в ходу до сих пор. На всех изображениях королева смотрит строго вправо – а её отец, Георг VI, напротив, смотрел исключительно влево. И это тоже одна из старинных традиций: дело в том, что правящий монарх на монете должен смотреть в сторону, противоположную той, куда смотрел его предшественник.

К слову, к пяти уже вышедшим монетам скоро добавится шестая – Королевский монетный двор к платиновому юбилею царствования Елизаветы выпустит новый 50-пенсовик тиражом 5 000 070 монет.

Кстати, прошедший юбилей царствования – единственная дата, которую королева отметила, увы, без своего супруга, принца Филиппа, который скончался в прошлом году. И здесь есть место ещё одному рекорду – их брак длился 74 года и стал самым долгим королевским браком в мировой истории. Это не считая, что знакомы они ещё дольше – впервые они общались, когда Елизавете II было 8 лет.

В четверг, 8 сентября, мир шокировала новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она была самым старейшим монархом в истории Британии и старейшей главой государства в мире.

Покойтесь с миром, Ваше Величество! Светлая Вам память!