Кондоминиум… Трудно ли быть владельцем жилья в нем?

Те, кто живет в кондоминиумах, знают о финансовых обязательствах, которые ложатся на них при покупке данного вида жилья.

Те, кто живет в кондоминиумах, знают о финансовых обязательствах, которые ложатся на них при покупке данного вида жилья. Они отражены в двух законодательных актах: в законе 16, который касается резервного фонда, и в законе 141, которыйкасается вопроса страхования недвижимости.

Проблем много, уследить за всем крайне сложно и долготечно по времени. Жильцам таких домов приходится нанимать компанию, чтобы она постоянно следила за их недвижимостью, также жильцам вместе с соответству.щей компанией необходимо составить 25-летний график основных работ, которые должны были быть выполнены в здании, и оценить стоимость работ, чтобы установить взносы в резервный фонд.

Немногие компании предлагают эту услугу для небольших кондоминиумов, этот сектор по-прежнему слабо регулируется и не отличается особенно высокой степенью профессионализма. Тем не менее, когда есть представление о состоянии здания, необходимых вмешательствах и о том, во что это обойдется, расходы вырастают, порой почти вдвое. Компании не работают за бесценок, их труд нужно оплачивать, а кроме того, всегда в доомах находится то, что требует ремонта или обновлений.

Та же фирма ведет один важный документ, в котором содержится перечень запланированных работ, которые должны выполняться на регулярной основе, чтобы здание не приходило в упадок, а поддерживалось в хорошем состоянии. Кроме того, нужно создать фонд, который будет использован для покрытия взноса в размере 5000 долларов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Оценщик должен оценить, сколько будет стоить восстановление здания после полной его негодности в результате потопа, пожара или прочих форс-мажорных ситуаций. Кроме того, он также уполномочен описывать все случаи, чтобы различать то, что покрывается страховкой кондоминиума, и то, что подпадает под индивидуальное страхование совладельцев.

В этом разница с собственным домом. Его владелец может копить средства для подготовки к необходимым работам, но суммы остаются его собственными и не передаются третьей стороне. При перепродаже он остается со своими деньгами, в то время как покупатель покупает дом в предложенном ему состоянии.

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