Канада одобрила вакцину Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет

Кажется, Pfizer начал сдавать позиции перед Moderna. Более того, между ведущими производителями антиковидных вакцин возник судебный спор.

Министерство здравоохранения Канады в пятницу одобрило вакцину Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Федеральный департамент заявляет, что после тщательного и независимого научного обзора доказательств он пришел к выводу, что преимущества вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech перевешивают потенциальные риски для детей.

Это уже вторая вакцина, одобренная для этой возрастной группы. Ещё в июле Министерство одобрило прививку Spikevax для малышей от компании Moderna.

Министерство подтвердило, что одобряет первичную серию из трех доз вакцины для детей в возрасте до пяти лет. Они должны вводится с трехнедельным интервалом между первой и второй дозами и восемью неделями между второй и третьей дозами.

Департамент заявляет, что пока дети могут получить только прививки, нацеленные на исходный штамм COVID-19. Считается, что они по-прежнему эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти.

Совсем недавно Канада одобрила первую вакцину от варианта Омикрон. Такой чести удостоилась только Модерна. Исследования показывают, что она защищает как от исходного, так и от мутировавшего вируса. Новая вакцина уже доступна в Квебеке, но она рекомендована только для жителей старше 30 лет. В то же время вакцина Пфайзер против Омикрона пока не одобрена Канадой.