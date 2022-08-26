Битва гигантов: Модерна подаёт жалобу на Пфайзер! На кого ставим?

Концерн Модерна подаёт официальную жалобу на компанию Пфайзер, обвиняя её в нарушении патентного права

Нас ждёт очередное великое цирковое предствление – Модерна против Пфайзера. Ставки принимаются?

Американский гигант фармаиндустрии и биотехнологий, знаменитая компания Модерна в пятницу, 26 августа, официально объявила о решении подать жалобу на действия концерна Pfizer и BioNTech, который, по утверждению Модерны, нарушило патентное право в отношении вакцины ARN, разработанной Модерной (по её словам) против Ковид-19.

В официальном заявлении Модерны говорится буквально следующее: “Модерна убеждена в том, что вакцина Comirnaty, разработанная Pfizer и BioNTech в рамках борьбы против Ковид-19, нарушает авторские права, зарегистрированные Модерной в патентах в период с 2010 по 2016 год.” В заявление конкретизируется, что вакцина, выпущенная Пфайзером, повторяет технологию, применённую при разработке ARN Модерны.

Проще говоря, если использовать обычную человеческую терминологию, а не юридическую, Модерна официально обвиняет Пфайзер в воровстве своих разработок.

Таким образом, битва гигантов вакциноиндустрии, далеко обгоняющих конкурентов, перешла из плоскости экономической и торговой конкуренции в плоскость юридическую. Если Модерне удастся доказать свои права, сумма к выплате со стороны Пфайзер будет огромна – миллиарды и миллиарды долларов. Если Пфайзер отобьётся, то моральный удар, который понесёт Модерна, трудно оценить.