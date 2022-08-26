Иммиграция в Квебек: Статистика правления CAQ

Сколько иммигрантов принял Квебек во время правления партии CAQ (Коалиция за будущее Квебека). Опубликованы статистические данные

Квебек принимает всё больше иммигрантов на ПМЖ. В этом году их будет 70 тысяч (план был 58 тысяч). Затем планируется принимать по 100 тысяч человек в год.

Во время предвыборной кампании, партия CAQ устами своего лидера, Франсуа Лего, пообещала “принимать меньше иммигрантов, но заботиться о них лучше”. Этот лозунг (en prendre moins d’immigrants, mais en prendre soin) повторялся изо дня в день, и, наверняка, обещание сыграло свою роль в победе.

Но только что опубликованные данные показывают, что за последние четыре года число иммигрантов выросло, хотя у провинции на “заботу” о них не достаёт средств. В результате Квебек сталкивается с судебными исками, ругается с феедеральным правительством, вынужден парировать критику со стороны предпринимателей, которые пытаются нанять на работу иностранцев…

В 2019 году Квебек принял чуть менее 40 тысяч иммигрантов (речь не идёт о лицах, запросивших статус беженца). В 2021 году в Квебек приехали на работу не менее 36 тысяч человек, запросивших “рабочую визу”, и это во время действия ограничений, связанных с пандемией Ковида.

За три месяца 2022 года (январь, февраль, март) Квебек принял 14 тысяч временных работников (иначе говоря, если пропорция сохранится, в провинцию за этот год будут привлечены свыше 50 тысяч человек.

Квебек нуждается в рабочих руках, нуждается в иммигрантах. Поэтому количество иммигрантов всех категорий возрастает (при том, что средств на их адаптацию не хватает – выделено 290 миллионов долларов, но этого мало). В 2022 году Квебек рассчитывает принять примерно 70 тысяч человек, приезжающих на постоянное жительство (первоначальный план был 58 тысяч, но он будет перевыполнен), а затем довести число иммигрантов до 100 тысяч человек в год.

Франсуа Лего делает всё, чтобы Квебек получил больше прав в отношении иммиграционной политики, например, Квебек пытается получить исключительное право на приём иммигрантов по линии воссоединения семей, но это требование пока было отвергнуто федеральным правительством.