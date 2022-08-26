Иммиграция в Квебек: Статистика правления CAQ

Сколько иммигрантов принял Квебек во время правления партии CAQ (Коалиция за будущее Квебека). Опубликованы статистические данные
Во время предвыборной кампании, партия CAQ устами своего лидера, Франсуа Лего, пообещала “принимать меньше иммигрантов, но заботиться о них лучше”. Этот лозунг (en prendre moins d’immigrants, mais en prendre soin) повторялся изо дня в день, и, наверняка, обещание сыграло свою роль в победе.
Но только что опубликованные данные показывают, что за последние четыре года число иммигрантов выросло, хотя у провинции на “заботу” о них не достаёт средств. В результате Квебек сталкивается с судебными исками, ругается с феедеральным правительством, вынужден парировать критику со стороны предпринимателей, которые пытаются нанять на работу иностранцев…
В 2019 году Квебек принял чуть менее 40 тысяч иммигрантов (речь не идёт о лицах, запросивших статус беженца). В 2021 году в Квебек приехали на работу не менее 36 тысяч человек, запросивших “рабочую визу”, и это во время действия ограничений, связанных с пандемией Ковида.
За три месяца 2022 года (январь, февраль, март) Квебек принял 14 тысяч временных работников (иначе говоря, если пропорция сохранится, в провинцию за этот год будут привлечены свыше 50 тысяч человек.
Квебек нуждается в рабочих руках, нуждается в иммигрантах. Поэтому количество иммигрантов всех категорий возрастает (при том, что средств на их адаптацию не хватает – выделено 290 миллионов долларов, но этого мало). В 2022 году Квебек рассчитывает принять примерно 70 тысяч человек, приезжающих на постоянное жительство (первоначальный план был 58 тысяч, но он будет перевыполнен), а затем довести число иммигрантов до 100 тысяч человек в год.
Франсуа Лего делает всё, чтобы Квебек получил больше прав в отношении иммиграционной политики, например, Квебек пытается получить исключительное право на приём иммигрантов по линии воссоединения семей, но это требование пока было отвергнуто федеральным правительством.