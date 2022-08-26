Первый лот выставлен на продажу на Ипподроме спустя 10 лет

Земля будет продана некоммерческой организации, работающей в жилищном секторе

Монреаль объявил о выставлении на продажу первого лота на территории Ипподрома. Более чем через десять лет после того, как администрация Трамбле с большой помпой объявила о крупном жилищном проекте, вице-президент исполнительного комитета Монреаля Бенуа Доре сделал объявление на сайте в понедельник утром, сообщив журналистам, что план предусматривает строительство по меньшей мере 200 единиц доступного жилья к сентябрю 2025 года.

Земля будет продана некоммерческой организации, работающей в жилищном секторе, и он призвал все группы, работающие в жилищном секторе, представить предложения, как только в следующем месяце будут опубликованы критерии торгов. “Приготовься, – сказала Доре, – час икс приближается”. В конечном счете, на участке площадью 75 гектаров на бывшем ипподроме Blue Bonnets разместятся 6000 домов в экологически нейтральной застройке, причем администрация Плант настаивает на том, чтобы большинство из них было доступным и социальным жильем. Этот первый проект будет на 100% доступным и ознаменует запуск инициативы Chantier Montréal Аbordable.

Участок находится недалеко от нынешнего перекрестка Жан-Талон и Кланранальд, а первые дома находятся в нескольких минутах ходьбы от станции метро Namur. Не случайно, что восточные участки подлежат первой продаже, учитывая, что они уже подключены к существующей инфраструктуре, сказал член исполнительного комитета по городскому планированию Роберт Бодри, добавив, что близость означает, что этот первый участок не зависит от расширения бульвара Кавендиш.

Доре не сказал, насколько велика эта площадка и какой процент от всего ипподрома она составляет. Раскрытие таких деталей, как площадь, может свести на нет процесс торгов, но помимо строительства как минимум 200 единиц жилья, это будет сочетание больших и маленьких домов для размещения растущего числа семей Монреаля, ожидающих доступного жилья, и город ориентируется на социально-демографический состав, а также меры по обеспечению того, чтобы недвижимость оставалась доступной и в будущем.

Местный проект будет использовать партнерские отношения для разработки модели создания доступного жилья и обеспечения того, чтобы оно оставалось доступным для будущих поколений, говорит мэр Кот-де-Нейж–Нотр-Дам-де-Грас Грасия Касоки Катахва. ”Нужно убедиться, что это отвечает потребностям нынешних и будущих жителей”.