Мы возвращаемся к более сбалансированному рынку

Согласно прогнозам, после яростного безумия, вызванного COVID, стоимость жилья в ближайшие месяцы может снизиться. По словам Франсуа Ганьона, это довольно нормальная ситуация.

Во время своего экономического сегмента в шоу “даже на выходных” с Элизабет Ридж обозреватель объяснил, что это правда, но что это снижение в сфере недвижимости не будет таким значительным, как мы думаем.

« Было какое-то безумное безумие, были завышенные цены, и, к сожалению, есть те, кто, возможно, переплатил за свой дом за это время. Таким образом, мы возвращаемся к более сбалансированному рынку» – Франсуа Ганьон, экономический обозреватель.

Тем не менее, он утверждал, что доступность остается относительно высокой.

« Начинающему покупателю становится очень трудно заполучить дом, если у вас нет необходимых ” наличных”, то есть первоначального взноса, необходимого для получения доступа к собственности» – Франсуа Ганьон, экономический обозреватель

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