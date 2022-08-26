Возрождение парка Де Довиль в Пьерфонд-Роксборо

[В парке Де Довиль начались работы по модернизации существующих игровых площадок, а также по установке водных аттракционов и амфитеатра./box]

Посетители парка, расположенного на углу улиц Ривабелла и Фонтене, смогут насладиться новым эргономичным оборудованием, которое будет установлено в ближайшие месяцы.

Все это в обстановке, улучшенной за счет добавления новых скамеек, столиков, дорожек и обновленного ландшафтного дизайна. На восстановление было выделено чуть более 2 миллионов долларов. Работа будет проходить в основном по будням с 7 утра до 6 часов вечера и закончится в середине ноября.

Однако строительство амфитеатра и некоторые отделочные работы будут проведены весной 2023 года. Тем не менее, работы будут полностью завершены к возвращению спортивных и развлекательных мероприятий, которые обычно проводятся в парке Де Довиль.