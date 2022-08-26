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Инициатива монреальских библиотек

Виктория Христова Авг 26, 2022 Новости, Новости Квебека и Монреаля, Образование Комментарии к записи Инициатива монреальских библиотек отключены 62 Просмотров

Объединение двух цифровых каталогов для удобства читателей стало инициативой двух библиотек города

Библиотеки Kirkland и Mount Royal гордятся тем, что первыми в Квебеке объединились для обмена своими коллекциями электронных и аудиокниг на английском языке через CloudLink, предоставляя своим читателям более широкий доступ к цифровым изданиям.

Обе библиотеки почувствовали необходимость улучшить обслуживание своих читателей, признавая заметный рост спроса на дополнительные названия, копии и контент в цифровой форме. CloudLink – это функция совместного использования, предоставляемая cloudLibrary ™ , платформой для цифрового контента. Недавно перенесшие свои цифровые коллекции на английском языке на эту платформу, обе библиотеки воспользовались возможностью и объединили свои коллекции. “Благодаря этому сотрудничеству мы теперь можем предложить нашим участникам сотни дополнительных названий с минимальными затратами.

Это партнерство демонстрирует нашу приверженность предоставлению лучшего сервиса нашим клиентам. Мы надеемся, что другие библиотеки последуют этому примеру в ближайшие месяцы”, – сказала Джули Филион, руководитель отдела библиотеки Киркленда.

CloudLibrary ™ проста и удобна в использовании. Посетители библиотеки теперь могут загружать приложение на свой смартфон или планшет прямо из App Store или Google Play и просматривать расширенную коллекцию, читать, слушать и использовать электронные документы.

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