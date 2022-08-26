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Общество Здоровье, медицина Пациенты часами ждут в машинах скорой помощи: очередной больничный апокалипсис в Монреале
Больница Анны-Лаберж в Шатоге на Южном берегу

Пациенты часами ждут в машинах скорой помощи: очередной больничный апокалипсис в Монреале

Olga Fedak Авг 25, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия 1 комментарий 302 Просмотров

Совсем недавно машины скорой помощи остались на парковке, потому что некому было выйти на смену.

Переполненность отделения неотложной помощи на Южном берегу Монреаля достигла нового уровня. Пациенты вынуждены ждать в машинах скорой помощи, иногда часами, потому что внутри нет мест.

На этой неделе машины скорой помощи выстроились в очередь возле больницы Анны-Лаберж. Но в то же время на звонки скорой помощи тоже никто не отвечает.

Во вторник измученная медсестра больницы Анны-Лаберж опубликовала на Facebook фотографию восьми машин скорой помощи, выстроившихся в очередь у входа в отделение неотложной помощи. Она сообщила, что в комнате ожидания нет места, чтобы поставить носилки, а врачи и медсестры вынуждены осматривать больных в машинах. Парамедики вместо того, чтобы помогать новым пациентам, также вынуждены ждать в очередях. Они не могут ехать на новые вызовы, пока их пациент не пройдет сортировку. Самому “удачливому” пассажиру пришлось ждать врача 6 часов (правда, его ситуация не была критической).

В какой-то момент на этой неделе у больницы собралось 30% машин скорой помощи CETAM (Кооператива техников скорой помощи Монтережи).

Кто виноват и что делать?

Профсоюз, представляющий медицинских работников в больнице, обеспокоен и винит в задержках увеличенное количество госпитализаций в отделение неотложной помощи и меньшее количество персонала в течение лета.

В заявлении регионального управления здравоохранения говорится, что нехватка работников и случаи заражения COVID-19 замедляют их работу.

Совет по здравоохранению работает над поиском более долгосрочного решения. А пока он перенаправляет некоторых пациентов из отделения неотложной помощи к другим формам помощи, а также, когда это возможно, перенаправляет некоторые машины скорой помощи в другие учреждения.

Количество пациентов в отделении неотложной помощи в Анна-Лаберже почти вдвое превышает его вместимость, но это проблема не только конкретной больницы. Несколько отделений неотложной помощи в районе Монреаля также переполнены.

Защитник прав пациентов Пол Брюнет говорит, что часть проблемы заключается в том, что многим пациентам в отделениях неотложной помощи нет необходимости там находиться.

“25% коек в больницах заняты пожилыми людьми, которым не нужна неотложная помощь, им просто нужно обратиться к врачу”, — сказал Брюне, президент Совета по защите от болезней (CPM).

Он предлагает, чтобы врачи посещали пожилых людей на дому, чтобы снять нагрузку с пациентов, больниц и парамедиков.

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Один комментарий

  1. Алекс.
    Авг 26, 2022 в 07:54

    Кто придумал фейковую пандемию новой формы ОРВИ, у того очередей нет.

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