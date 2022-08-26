Пациенты часами ждут в машинах скорой помощи: очередной больничный апокалипсис в Монреале

Совсем недавно машины скорой помощи остались на парковке, потому что некому было выйти на смену.

Переполненность отделения неотложной помощи на Южном берегу Монреаля достигла нового уровня. Пациенты вынуждены ждать в машинах скорой помощи, иногда часами, потому что внутри нет мест.

На этой неделе машины скорой помощи выстроились в очередь возле больницы Анны-Лаберж. Но в то же время на звонки скорой помощи тоже никто не отвечает.

Во вторник измученная медсестра больницы Анны-Лаберж опубликовала на Facebook фотографию восьми машин скорой помощи, выстроившихся в очередь у входа в отделение неотложной помощи. Она сообщила, что в комнате ожидания нет места, чтобы поставить носилки, а врачи и медсестры вынуждены осматривать больных в машинах. Парамедики вместо того, чтобы помогать новым пациентам, также вынуждены ждать в очередях. Они не могут ехать на новые вызовы, пока их пациент не пройдет сортировку. Самому “удачливому” пассажиру пришлось ждать врача 6 часов (правда, его ситуация не была критической).

В какой-то момент на этой неделе у больницы собралось 30% машин скорой помощи CETAM (Кооператива техников скорой помощи Монтережи).

Кто виноват и что делать?

Профсоюз, представляющий медицинских работников в больнице, обеспокоен и винит в задержках увеличенное количество госпитализаций в отделение неотложной помощи и меньшее количество персонала в течение лета.

В заявлении регионального управления здравоохранения говорится, что нехватка работников и случаи заражения COVID-19 замедляют их работу.

Совет по здравоохранению работает над поиском более долгосрочного решения. А пока он перенаправляет некоторых пациентов из отделения неотложной помощи к другим формам помощи, а также, когда это возможно, перенаправляет некоторые машины скорой помощи в другие учреждения.

Количество пациентов в отделении неотложной помощи в Анна-Лаберже почти вдвое превышает его вместимость, но это проблема не только конкретной больницы. Несколько отделений неотложной помощи в районе Монреаля также переполнены.

Защитник прав пациентов Пол Брюнет говорит, что часть проблемы заключается в том, что многим пациентам в отделениях неотложной помощи нет необходимости там находиться.

“25% коек в больницах заняты пожилыми людьми, которым не нужна неотложная помощь, им просто нужно обратиться к врачу”, — сказал Брюне, президент Совета по защите от болезней (CPM).

Он предлагает, чтобы врачи посещали пожилых людей на дому, чтобы снять нагрузку с пациентов, больниц и парамедиков.