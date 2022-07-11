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Общество Здоровье, медицина Монреальцы, не болейте! И уж точно не заболевайте в выходные дни
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Сын и невестка скончавшейся женщины. Фото с экрана телевизора, канал TVA.

Монреальцы, не болейте! И уж точно не заболевайте в выходные дни

Megan Jorgensen Июл 11, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 159 Просмотров

Пожилая женщина умерла через семь часов после вызова машины скорой помощи, которая приехала вскоре после кончины

Семь часов ожидания после вызова скорой помощи… Машина приехала, наконец-то, через несколько минут после кончины пострадавшей.

Смешного, конечно в этой истории, маловато… Наоборот – всё очень печально.

Началось всё поздним вечером пятницы. Мадам Тереза Пардиак (Thérèse Pardiac), пожилая женщина 91-летнего возраста, упала в своём доме. Обычный, к сожалению, случай в таком почтенном возрасте. Сын и невестка пытались женщину поднять, но ту вырвало, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, не могла двигаться. Дети, поняв, что дело плохо, тут же позвонили по 911, где оператор посоветовал ни в коем случае не трогать и не перемещать пострадавшую и ждать машину скорой помощи. Но оператор предупредил, что ждать придётся долго, возможно, несколько часов.

Деваться было некуда, сын и невестка укрыли женщину одеялом, но не трогали, как и было предписано, хотя давали ей воду. Но на этом они не успокоились. Волнуясь и переживая, они регулярно звонили по номеру 911, умоляя прислать помощь побыстрее, но тщетно. Им вежливо отвечали, что все машины в разьездах, надо потерпеть.

Наконец, после семи часов ожидания, женщина скончалась. Скорая помощь прибыла через четверть часа после кончины, и врачам оставалось лишь констатировать смерть.

На этом злоключения не кончились. Медики запретили переносить тело и трогать его, потому что, по закону, обстоятельства кончины требуют осмотра судебным следователем, который принимает решение о том, была ли смерть естественной или же насильственной. И сыну с невесткой пришлось ещё семь часов ждать появление дознавателя, который быстро разобрался и дал позволение на перевозку тела в морг.

О состоянии детей говорить не приходится – семь долгих ночных часов с умирающей на руках мамой, в ожидании прибытия врачей, которые всё не едут, без возможности даже уложить маму на диван или на кровать, так как это может привести к серьёзным осложениями (по словам оператора 911). Затем наблюдать за её кончиной и ещё долгие часы ждать приезда следователя. Иначе, чем словом “кошмар” ситуацию не описать.

Представитель службы Urgence-Santé, с которым связались журналисты канала TVA, был уже в курсе случившегося. Он выразил сожаление по поводу происшествия и принёс соболезнования сыну и невестке покойной.

Но он только развёл руками – в Монреале работников службы скорой помощи катастрофически не хватает, а в выходные дни нехватка персонала резко обостряется. Что касается этого конкретного случая, оператор указал приоритет четвёртой категории – не самой срочной. Вины его нет, он действовал по инструкции, а ставить первую категорию срочности по всем вызовам не получится.

Так что, это не шутка – не болейте, и уж точно не заболевайте в выходные дни. Понятно, почему.

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