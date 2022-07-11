Монреальцы, не болейте! И уж точно не заболевайте в выходные дни

Пожилая женщина умерла через семь часов после вызова машины скорой помощи, которая приехала вскоре после кончины

Семь часов ожидания после вызова скорой помощи… Машина приехала, наконец-то, через несколько минут после кончины пострадавшей.

Смешного, конечно в этой истории, маловато… Наоборот – всё очень печально.

Началось всё поздним вечером пятницы. Мадам Тереза Пардиак (Thérèse Pardiac), пожилая женщина 91-летнего возраста, упала в своём доме. Обычный, к сожалению, случай в таком почтенном возрасте. Сын и невестка пытались женщину поднять, но ту вырвало, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, не могла двигаться. Дети, поняв, что дело плохо, тут же позвонили по 911, где оператор посоветовал ни в коем случае не трогать и не перемещать пострадавшую и ждать машину скорой помощи. Но оператор предупредил, что ждать придётся долго, возможно, несколько часов.

Деваться было некуда, сын и невестка укрыли женщину одеялом, но не трогали, как и было предписано, хотя давали ей воду. Но на этом они не успокоились. Волнуясь и переживая, они регулярно звонили по номеру 911, умоляя прислать помощь побыстрее, но тщетно. Им вежливо отвечали, что все машины в разьездах, надо потерпеть.

Наконец, после семи часов ожидания, женщина скончалась. Скорая помощь прибыла через четверть часа после кончины, и врачам оставалось лишь констатировать смерть.

На этом злоключения не кончились. Медики запретили переносить тело и трогать его, потому что, по закону, обстоятельства кончины требуют осмотра судебным следователем, который принимает решение о том, была ли смерть естественной или же насильственной. И сыну с невесткой пришлось ещё семь часов ждать появление дознавателя, который быстро разобрался и дал позволение на перевозку тела в морг.

О состоянии детей говорить не приходится – семь долгих ночных часов с умирающей на руках мамой, в ожидании прибытия врачей, которые всё не едут, без возможности даже уложить маму на диван или на кровать, так как это может привести к серьёзным осложениями (по словам оператора 911). Затем наблюдать за её кончиной и ещё долгие часы ждать приезда следователя. Иначе, чем словом “кошмар” ситуацию не описать.

Представитель службы Urgence-Santé, с которым связались журналисты канала TVA, был уже в курсе случившегося. Он выразил сожаление по поводу происшествия и принёс соболезнования сыну и невестке покойной.

Но он только развёл руками – в Монреале работников службы скорой помощи катастрофически не хватает, а в выходные дни нехватка персонала резко обостряется. Что касается этого конкретного случая, оператор указал приоритет четвёртой категории – не самой срочной. Вины его нет, он действовал по инструкции, а ставить первую категорию срочности по всем вызовам не получится.

Так что, это не шутка – не болейте, и уж точно не заболевайте в выходные дни. Понятно, почему.