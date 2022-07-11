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Новости Новости Канады Трюдо в огороде: сколько деревьев Канада посадила из обещанных 2 миллиардов?

Трюдо в огороде: сколько деревьев Канада посадила из обещанных 2 миллиардов?

Olga Fedak Июл 10, 2022 Новости Канады, Общество, Политика, Природа, погода, экология Оставить комментарий 21 Просмотров

А вы знаете, какое дерево является символом Торонто?

За два года федеральное правительство посадило всего 29 миллионов деревьев из обещанных к 2030 году 2 миллиардов. Таким образом либералы выполнили данное в 2019 году обещание всего на 1.5%.

Но правительство призывает не расставаться и уверяет, что причина задержки кроется в том, что ещё не успело выросли нужное количество посадочного материала.

Таким образом в течение 10 лет правительству потребуется увеличить нынешнюю скорость посадки деревьев на 200 миллионов в год. Это почти 548 000 деревьев в день. Однако необходимо учитывать, что посадка деревьев является сезонной и не может выполняться круглый год. Для этого
занятия есть не более четырех-пяти месяцев в году.

Тем не менее на этой неделе премьер-министр Джастин Трюдо в очередной раз посетил крупное мероприятие по высадке деревьев.

В этот раз Трюдо в компании министра окружающей среды и изменения климата Стивена Гильбо и антрополога и приматолога Джейн Гудолл участвовали в празднике и посадке 10-миллионного дерева в городе Садбери.

Правительство уверяет, что цель посадки двух миллиардов деревьев состоит в том, чтобы не только активизировать усилия по борьбе с изменением климата, но и оживить экономику, создав тысячи рабочих мест.

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