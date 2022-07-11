Монреаль попал в число лучших городов мира для наблюдения за звёздами

Монреаль не попал число лучших городов по балансу между работой и личной жизнью, зато считается одним из лучших городов в мире для удаленной работы.

Любите наблюдать за ночным небом? Compare The Market опубликовал свой список лучших мегаполисов для наблюдения за звездами. В список попали несколько канадских городов, в том числе и Монреаль.

В исследовании проанализировано ряд различных факторов для ранжирования лучших городов для наблюдения за небом. Среди них световое загрязнение, высота над уровнем моря, осадки и температура.

Первое место занял американский город Денвер, штат Колорадо, он же самый высокогорный населенный пункт в рейтинге. Вторым оказался Эль-Пасо, штат Техас. Наблюдение за звездами здесь – популярное развлечение и для жителей, и для туристов.

Третье и четвертое место заняли канадские города – Калгари и Эдмонтон. В последнем, если повезёт, можно увидеть даже северное сияние.

Удивительно, но первую десятку попал знаменитый Лас-Вегас (6 место). Несмотря на сильное световое загрязнение от казино и отелей, если отъехать от города на полчаса – вы отказываетесь в пустыне, где создаётся впечатление, что вы находитесь на другой планете.

Замыкает ТОП-10 канадский Китченер. Монреаль занял 17 место, а Торонто – 20-е. Также в рейтинг попали Оттава (36 место), Гамильтон (41 место) и Виннипег (47 место).

13 июля в Монреале можно будет наблюдать суперлуние Buck Moon, также известное как Оленья Луна.