Юкон и Британская Колумбия борются с лесными пожарами

А городок Британской Колумбии, год назад полностью уничтоженный огнем, только сейчас начал получать государственную помощь.

Территория Юкон сообщает, что в настоящее время ведёт борьбу с 166 лесными пожарами. Два крупных пожара бушуют на юге территории, и на помощь северным коллегам вызваны пожарные и вспомогательный персонал из Британской Колумбии.

Более 150 человек готовятся тушить огонь в Кристал-Крик и Аппер-Уиллоу-Крик, на шоссе Северный Клондайк.

Министерство окружающей среды Канады выпустило заявление о плохом качестве воздуха в пяти населенных пунктах из-за дыма от лесных пожаров. Дым заметно снижает видимость. В то же время люди могут испытывать усиление кашля, раздражение горла, головные боли или одышку.

Дети, пожилые люди и люди с заболеваниями сердца или легких, такими как астма, особенно подвержены риску.

Министерство акцентирует внимание, что ношение маски, как правило, не лучший способ защиты от загрязняющих веществ и может привести к ложному чувству безопасности. Жителей призывают уменьшить свою физическую активность и время, проводимое на открытом воздухе.