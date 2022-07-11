Монреальский салон красоты атакован коктейлем Молотова

Очередной случай подозрительного поджога в городе.

Монреальские пожарные сообщают, что в ночь на воскресенье получили звонок о поджоге на улице Ошелага возле улицы Поль-Пау в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннёв. В 1:45 в окно салона красоты был брошен коктейль Молотова.

Пожарные приехали практически мгновенно и смогли потушить пожар до того, как он нанес серьезный урон. О пострадавших не сообщается.

Группа по поджогам начала расследование.