Итоги недели 4 -10 июля 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась первая декада июля. Какой она была? Богатой и разнообразной на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

В ночь на воскресенье, 3 июля, в городе Викториавиль (Victoriaville), расположенном в административном районе Центр Квебека (примерно в часе езды от Монреаля), мужчина вышел на улицу с пневматическим пистолетом, стреляющим маленькими свинцовыми пулями. Пятеро пострадавших. Трудовой спор на молочном заводе в Квебеке привел к утилизации 2 миллионов литров молока. 250 рабочих на заводе Agropur в Грэнби начали бессрочную забастовку 29 июня. По данным профсоюза рабочих (CSD), причиной забастовки стал план Agropur по увеличению рабочего дня с восьми до двенадцати часов. Канадские авиакомпании и аэропорты заняли первые места по количеству задержек рейсов в длинные июльские выходные, отметив больше перелетов, чем другие компании в мире. Служба отслеживания FlightAware сообщает, что Air Canada заняла первое место по задержкам в субботу и воскресенье. Парк Ла Ронда сокращает часы работы в предстоящем летнем сезоне. Об этом было объявлено на прошлой неделе перед началом продаж сезонных абонементов. В этом году парк не будет работать по понедельникам. Исключение составят праздничные понедельники 5 сентября и 10 октября. Мэры двух муниципалитетов и двух районов усиливают давление на Департамент транспорта и размещения Квебека (CDPQ), чтобы воспользоваться неким простоем с вводом в эксплуатацию западных ветвей метрополитена Réseau express (REM) для интеграции проекта велосипедного маршрута, давно уже ими разрабатываемом. Правительство Канады обязало производителей ставить специальную маркировку на лицевую сторону продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара или натрия. После обеда 4 июля, в понедельник, вспыхнул крупный пожар на свиноводческой ферме в Saint-Hyacinthe, городке, расположенном в непосредственной близости от Монреаля. Несмотря на все попытки потушить огонь, ферма сгорела почти полностью. Погибли 1200 свиней. Власти Канады выплатят 20 млрд канадских долларов представителям коренных народов за ненадлежащее финансирование программ по уходу за детьми индейцев. Квебекский медицинский портал Clic Santé, на котором все записывались на вакцинацию от COVID-19 – расширяет свои функции. Жителям провинции рекомендуется создать учетную запись, чтобы записываться на приемы, управлять встречами всей семьи и просматривать историю своих консультаций. Компания Trimoz Technologies, управляющая Clic Santé, объявила о функции учетной записи в среду. Более 100 коров погибли во время пожара в ночь на среду на ферме Ferme des Gaudette в регионе Монтережи в Квебеке (70 км от Монреаля). Пожарные Сен-Дени-сюр-Ришелье получили звонок о возгорании на семейной ферме недалеко от шоссе 137 в 1:49 ночи.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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