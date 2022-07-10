Итоги недели 4 -10 июля 2022 года

Завершилась первая декада июля. Какой она была? Богатой и разнообразной на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.
- В ночь на воскресенье, 3 июля, в городе Викториавиль (Victoriaville), расположенном в административном районе Центр Квебека (примерно в часе езды от Монреаля), мужчина вышел на улицу с пневматическим пистолетом, стреляющим маленькими свинцовыми пулями. Пятеро пострадавших.
- Трудовой спор на молочном заводе в Квебеке привел к утилизации 2 миллионов литров молока. 250 рабочих на заводе Agropur в Грэнби начали бессрочную забастовку 29 июня. По данным профсоюза рабочих (CSD), причиной забастовки стал план Agropur по увеличению рабочего дня с восьми до двенадцати часов.
- Канадские авиакомпании и аэропорты заняли первые места по количеству задержек рейсов в длинные июльские выходные, отметив больше перелетов, чем другие компании в мире. Служба отслеживания FlightAware сообщает, что Air Canada заняла первое место по задержкам в субботу и воскресенье.
- Парк Ла Ронда сокращает часы работы в предстоящем летнем сезоне. Об этом было объявлено на прошлой неделе перед началом продаж сезонных абонементов. В этом году парк не будет работать по понедельникам. Исключение составят праздничные понедельники 5 сентября и 10 октября.
- Мэры двух муниципалитетов и двух районов усиливают давление на Департамент транспорта и размещения Квебека (CDPQ), чтобы воспользоваться неким простоем с вводом в эксплуатацию западных ветвей метрополитена Réseau express (REM) для интеграции проекта велосипедного маршрута, давно уже ими разрабатываемом.
- Правительство Канады обязало производителей ставить специальную маркировку на лицевую сторону продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара или натрия.
- После обеда 4 июля, в понедельник, вспыхнул крупный пожар на свиноводческой ферме в Saint-Hyacinthe, городке, расположенном в непосредственной близости от Монреаля. Несмотря на все попытки потушить огонь, ферма сгорела почти полностью. Погибли 1200 свиней.
- Власти Канады выплатят 20 млрд канадских долларов представителям коренных народов за ненадлежащее финансирование программ по уходу за детьми индейцев.
- Квебекский медицинский портал Clic Santé, на котором все записывались на вакцинацию от COVID-19 – расширяет свои функции. Жителям провинции рекомендуется создать учетную запись, чтобы записываться на приемы, управлять встречами всей семьи и просматривать историю своих консультаций. Компания Trimoz Technologies, управляющая Clic Santé, объявила о функции учетной записи в среду.
- Более 100 коров погибли во время пожара в ночь на среду на ферме Ferme des Gaudette в регионе Монтережи в Квебеке (70 км от Монреаля). Пожарные Сен-Дени-сюр-Ришелье получили звонок о возгорании на семейной ферме недалеко от шоссе 137 в 1:49 ночи.
Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.
Эти и многие другие новости, произошедшие на истекшей недели, а также все свежие новости вы можете регулярно читать на нашем сайте wemontreal.com
Подписывайтесь на нашу рассылку, а мы всегда будем вас информировать о самом нужном, важном и интересном! А также читайте нас также в социальных сетях Facebook, Instagram и Telegram.
До встречи через неделю!