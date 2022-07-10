Рынок жилья: мнения экспертов

Эксперты говорят, что рынок жилья движется к более проблематичной фазе, так чего же могут ожидать покупатели и продавцы в этих условиях? Падение цен на жилье привело к большей неопределенности для тех, кто надеется сделать шаг вперед.

В апреле данные Канадской ассоциации недвижимости показали, что продажи жилья снизились на 12,6% за месяц после того, как Банк Канады объявил о своем первом повышении ставки после пандемии на 25 базисных пунктов, или на 0,25%. Тенденция к снижению продолжилась, и недавний отчет Совета по недвижимости Торонто подтвердил, что продажи жилья в Торонто в июне упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что означает падение цен на жилье для канадцев, независимо от того, надеются ли они купить, продать или инвестировать?

Тем не менее, глава Банка Канады Тифф Маклем не обеспокоен снижением цен на жилье. Маклем сказал, что центральный банк может даже повысить свою базовую процентную ставку до трех процентов или более, чтобы контролировать инфляцию, если потребуется. Заявление Маклема последовало после того, как экономист Стивен Браун объявил 7 июня, что любой дальнейший “агрессивный подход к ужесточению политики, чем это в конечном счете требуется”, может “резко снизить” цены на жилье и привести к “серьезной рецессии”.

“Мы прогнозируем 10-процентную коррекцию, основанную на том, что Банк Канады повысит свою процентную ставку до 2,5%. Если банк повысит ставки еще больше – что выглядит все более вероятным, – то снижение цен может составить от 15 до 20 процентов”, – сказал Браун. “Они говорят о 15-процентном снижении цен. Мы думаем, что от 25% до 30% по всей Канаде”, – сказал Батлер.

“В некоторых регионах цены уже упали на 30%”, – сказал Батлер, сославшись на “северный Брэмптон упал на 30%, некоторые районы Дарема и части Вогана упали на 30%”. Когда его спросили, кто сейчас является покупателями, а кто продавцами, Батлер сказал: “Проблема сейчас в том, что у нас нет покупателей”. “Люди наблюдают за резким повышением ставок по ипотечным кредитам, которые за 10 месяцев выросли более чем в два раза. И они говорят: ”Мы будем ждать”.” “Когда люди начинают задумываться о покупке дома, они проводят некоторые исследования и быстро обнаруживают, что цены сейчас падают. Так что никто не хочет покупать дом, если они думают, что могут подождать, это обойдется в 100 000 долларов меньше, чем за несколько месяцев”. Что касается Брауна, то он не может не отвечать на вопрос, кто продает, за исключением тех, кто вынужден это делать.

Но для инвесторов, вероятно, это было бы “подходящим временем для продажи, учитывая, что Банк Канады намерен продолжать быстро повышать процентные ставки”. “Если цены начнут резко падать, то именно тогда мы начнем беспокоиться о том, что людей заставят продавать”, – добавил он. “Мы не видим, чтобы люди продавали из-за изменений в их ипотеке с переменной ставкой, что вряд ли заставит домовладельцев продавать”, – сказал он. “Более высокие платежи по ипотеке могут привести к тому, что некоторые инвесторы с высоким уровнем заемных средств будут продавать”. Увидят ли инвесторы прибыль, если они продадут сейчас, полностью зависит от области, в которой они приобрели.

“Если они покупали в некоторых районах, где цены изменились очень незначительно, а это в основном центральная часть 416, в основном собственно Торонто, части Пила, то на самом деле никаких особых изменений не произошло”, – сказал Батлер, имея в виду рынок недвижимости в районе Большого Торонто. “И опять же, это зависит от того, сколько они заплатили за него, когда покупали”, – повторил он. В начале июня Региональный совет по недвижимости Торонто сообщил, что продажи жилья в мае упали на 39% по сравнению с предыдущим годом, а цены выросли почти на 10%. Согласно данным Совета по недвижимости Большого Ванкувера, продажи жилья в Большом Ванкувере также снизились до 32% в годовом исчислении. В целом, продажи жилья, зарегистрированные по канадским системам MLS ® , упали на 8,6% в период с апреля по май 2022 года, согласно отчету Канадской ассоциации недвижимости от 15 июня.

По данным CREA, более значительное снижение цен наблюдалось на самых популярных рынках страны, а именно в южном Онтарио и Чилливаке, Британская Колумбия. Шон Кэткарт, старший экономист CREA, описал “замедление до более нормального уровня активности продаж и выравнивание цен” как “ожидаемое”. Однако для Кэткарта самым удивительным было то, “как быстро мы добрались сюда”. “С учетом ожидаемых в настоящее время очень высоких темпов повышения ставок Банком Канады, а фиксированные ставки по ипотечным кредитам опережают их, вместо того, чтобы стабильно расти в течение двух лет, это охлаждение продаж и цен, похоже, в основном произошло за последние два месяца”, – добавил Кэткарт.

На фоне растущих цен на ипотеку “это серьезная проблема доступности”, – уточнил Батлер. Он видит эту проблему особенно в канадцах, которые решили выбрать альтернативных кредиторов, в основном из-за более низких кредитных баллов или статуса самозанятого, что затрудняет подтверждение дохода. По его словам, у этого сегмента населения была однолетняя ипотека по ставке 2,89%, но теперь они столкнутся с новой ставкой продления на уровне от 5,89 до 6,19%. “Он огромен”, – воскликнул Батлер. “Это в основном больше, чем в два раза. А это означает, что ваш платеж увеличится примерно на 52 процента”, – добавил он.

Что касается Батлера, то он резюмировал свое предсказание одним словом: “боль”. “Боль для людей, у которых есть ипотека, боль для людей, которые на самом деле попали в процесс покупки, они купили дом, и теперь у них возникают трудности с закрытием сделки по продаже или продажей своего собственного существующего дома”, – сказал он. “Так что сейчас на рынке очень много проблем”.

Батлер также сказал, что большие изменения будут ощущаться позже в этом году, “потому что не все обновляются сразу”. “Люди, которые пострадают больше всего, будут обновляться осенью. И люди, у которых есть замки с большими ключами (новые домовладельцы), только начинают чувствовать боль, потому что к осени они почувствуют еще большую боль”, – сказал он. “Рецессия к 2023 году гарантирована. 100-процентная гарантия”.

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