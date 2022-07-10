Сайт по обмену вещей. Всё совершенно бесплатно. Продавать-покупать нельзя

Полезный совет нуждающимся семьям и тем, кто хочет помочь нуждающимся

Один из полезных сайтов для тех, кто нуждается в материальной помощи и для тех, кто готов бесплатно поделиться ненужными вещами.

Если вы не знали, то теперь будете знать о существовании очень полезного сайта – freecycle.org. Чем же он полезен?

А полезен он тем, что на этом сайте можно совершенно бесплатно получить вещи, которыми делятся люди, которым эти вещи уже не нужны. Никакой оплаты, никаких “годовых взносов”. Общаются между собой и помогают друг другу те, кто искренне хочет оказать помощь и те, кому такая поддержка необходима из-за сложившихся обстоятельств.

Ничего необычного в таком обмене нет. Как правило, речь идёт о ношенной одежде, об использованной мебели, о компьютерах и телефонах не самых последних моделей, но регулярно люди предлагают и почти новые детские коляски, а то и неиспользованные упаковки подгузников или других вещей. Удобство пользователей состоит и в том, что можно выбрать город или города, которые вас интересуют, то есть, следить за предложениями от людей, находящихся неподалёку от вас. На момент написания статьи в Монреале предлагаются, например, новые мешки для пылесоса, новые запасы фотобумаги, несколько новых стульев и т.д. Судя по всему, просто у хозяев этих вещей отпала в них надобность. Не говоря уже о подержанных вещах – в Монреале на момент написания статьи предлагается подержанный, но в хорошем состоянии холодильник, несколько удлинителей и розеток, ношеные, но в хорошем состоянии домашние тапочки, одежда, наушники для iPod (старых моделей) и прочее.

Ассоциация Freecycle Network тесно связана с более, чем пятью тысячами муниципальных групп, действующих при муниципалитетах самых разных стран. Сегодня в работе ассоциации участвуют до десяти миллионов человек, никто из которых не получает зарплату. Все услуги оказываются совершенно бесплатно. Определенные затраты на поддержание сайта компенсируются добровольными пожертвованиями со стороны госучреждений разного уровня, отдельных лиц и благотворительных организаций. Бюджет ассоциации составляет 250 тысяч долларов США. Ассоциация создана ужу в далёком 2003 году.

Условия обмена просты и понятны – всё, что предлагается, должно быть бесплатно, всё должно быть законно.

Всё происходит просто: Вы регистрируетесь на сайте, после чего можете обмениваться вещами с другими участниками – выставлять то, чем желаете бесплатно поделиться и попросить то, что предлагают другие. Просматривать объявления можно без регистрации, причём можно выбрать любой город и любую страну по желанию (допустим, вы переезжаете или у вас нуждающиеся родственники проживают в другой стране, вот вы им и помогли). Кстати, всего зарегистрированы в ассоциации свыше пяти тысяч городов из десятков стран.

Будем рады, если информация окажется полезной.

Напоминаем адрес: freecycle.org