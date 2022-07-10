Ровно полвека назад состоялся Матч Века между Фишером и Спасским

Исполняется 50 лет с начала Матча Века между Бобби Фишером и Борисом Спасским, самого известного чемпионта мира

Полвека с момента начала Матча Века на звание чемпиона мира по шахматам.

Ровно 50 лет назад, 11 июля 1972 года, в Рейкьявике, столице Исландии, начался матч на звание чемпиона мира по шахматам, сразу же получивший неофициальное название Матча Века.

Хотя чемпионам мира приходится отстаивать корону регулярно, раз в несколько лет, но матч в Исландии стал самым знаменитым во второй половине века. После этого драматического финала во многих странах открылись десятки школ и кружков юных шахматистов, каждая игра оценивалась многочисленными экспертами, а их статьи появлялись на первых страницах газет. Чем был вызван всеобщий интерес к шахматным баталиям?

За звание Короля Шахмат боролись американец Бобби Фишер и представитель СССР Борис Спасский. Впервые за последние 25 лет мир увидел реальную возможность победы шахматиста не из СССР. Более того, факт возможной победы гражданина США сам по себе привлёк внимание американской общественности, которая решительно поддержала “своего” игрока. Желание вырвать шахматную корону из рук советских шахматистов было велико, а в шахматах, как в любой другой спортивной игре, общее настроение, поддержка трибун, так сказать, весьма важны, они влияют на настрой на игру, поддерживают игроков морально и придают им силы.

В шахматах нет команды поддержки из юных девушек, которые танцуют перед трибунами, но толпы болельщиков прибыли в Рейкьявик и каждое утро собирались на площади перед дворцом, в котором проходил матч. Всеобщая поддержка Фишера не могла не отразиться на настроении Спасского, тем более, что хоть какого-то значительного числа болельщиков из СССР в Исландии не было и быть не могло. До сего дня этот матч остаётся самым медиатизированным шахматным соревнованием в истории (и ещё надолго останется таковым).

Одним словом, битва шла между эксцентричным, но обаятельным американцем и представителем “империи зла”. И всё это в самый разгар Холодной войны. Поэтому каждый ход, каждое изменение положения на доске тут же становились известными всему миру. Даже на вокзалах и в аэропортах были вывешены большие доски, на которых служащие фиксировали ходы мастеров, сражающихся в далёкой северной стране. А правительства США и СССР сделали официальные заявления, поддержав своих представителей и выразив надежду именно вот на такие мирные сражения, которые приведут к рост взаимного доверия в мире… Более того, Фишера провожал в поездку в Исландию сам госсекретарь Генри Киссинджер, а председатель Спорткомитета СССР Виктор Батуринский публично заявил, что руководство СССР считает крайне важным для страны сохранение чемпионского титула за советским гражданином (с 1948 года чемпионами мира были только граждане СССР, первым в том году стал Михаил Ботвинник).

Если Борису Спасскому, как действующему чемпиону мира, не надо было отстаивать право на игры в Рейкьявике, Фишеру пришлось пройти изнурительные тяжёлые турниры, в которых он одержал победы над другими кандадатами, включая немцев Хюбнера и Ульхмана, датчанина Ларсена и советских шахматистов Геллера, Тайманова и Петросяна.

Когда Фишер остался единственным кандадатом, он выдвинул ряд необычных условий – от требования процентов с каждой телепередачи о матче, до запретов на фотосьёмку, требования увеличения призового фонда (на что у ФИДЕ не было бюджета) и т.д. До сих пор идут споры о том, были ли эти требования искренними или же Роберт Фишер таким образом действовал на состояние духа противника. Обе версии реальны, в матчах шахматистов и не такое встречается. Наконец, правительство США вложилось в увеличение призового фонда, и матч начался (Хотя определенные шаги, направленные на моральное давление на противника, продолжались с обоих сторон, и матч после всех передряг началася на неделю позже запланированного дня начала).

В первой же партии Борис Спасский одержал лёгкую победу, воспользовавшись ошибкой Фишера.

На вторую игру Фишер просто не явился, и победа была засчитана Спасскому (официально Фишер таким образом выразил протест против фото и кинокамер в зале).

В третьей игре Фишер побеждает, и затем с каждой игрой усиливает давление. Всего были сыграны 21 игра (по условиям матча, должны были играться не более 24 игр, при равном счёте – 12:12, титул чемпиона сохранялся за Спасским). Но после двадцати одной игры счёт стал 12,5 : 8,5 в пользу Фишера, и таким образом новым чемпионом стал Фишер.

Психологический и политический эффект победы невозможно переоценить. В США эту победу восприняли как компенсацию за практическое поражение во вьетнамской войне (официально, она ещё продолжалась, но уже были подписаны соглашения об уходе американцев). Во всём мире победа “США” стала символом “первой победы в столкновении с СССР”, удивительно, но факт.

После завоевания титула чемпиона мира Фишер стал житель отшельником, отказывался от турниров, и, в конце концов, был лишён титула чемпиона в 1975 году за неявкой на матч против Анатолия Карпова, который и стал новым чемпионом. Корона вернулась в СССР.

Позже Фишер появлялся на сцене, участвуя в отдельных турнирах. Он даже играл в Сербии, не подчинившись решению ООН о “санкциях”. Что касается Бориса Спасского, он продолжал активно играть, одерживать победы в турнирах, но в начале восьмидесятых годов он женился на гражданке Франции, переехал во Францию и стал играть за эту страну. И хотя политической подоплеки в его переезде, вроде бы, не было, в СССР его лишили ежемесячной выплаты как бывшему чемпиону мира и выдающемуся гроссмейстеру (300 рублей в месяц – очень выскоая зарплата для тех времён). После развала СССР Спасский неоднократно посещал Россию, играл в турнирах, выступал с открытыми уроками и лекциями.

А Матч Века до сих пор не забыт.